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Международный форум "Арманда" прошел в Актобе

Международный форум "Арманда" прошел в Актобе Фото: пресс-служба акимата Актобе
Аким Актюбинской области Асхат Шахаров встретился с известным медиаменеджером Арманом Давлетяровым и мастером вольной борьбы Казахстана Исламом Байрамуковым, которые прибыли в Актобе для проведения международного образовательного бизнес-форума "Арманда".
"Формирование толерантности в обществе - залог единства. А многовекторная политика - это проявление суверенитета. Об этом говорит и Президент Касым-Жомарт Токаев. Поэтому мы рады, что среди нас есть граждане, которые формируют позитивное, созидательное общественное мнение. Уверен, что на форуме "Арманда" актюбинцы найдут необходимые знания", – сказал Асхат Шахаров.
Международный форум

фото: пресс-службы акимата Актобе

Форум прошел во второй половине дня в здании Өнер орталығы. Его основатель и идейный вдохновитель Арман Давлетяров отметил, что форум направлен на создание пространства для здоровых дискуссий по наиболее актуальным для казахстанского общества темам: образование, сохранение семейных ценностей, духовное и социальное развитие молодежи.

Международный форум

фото: пресс-службы акимата Актобе

"Чтобы быть успешными, реализовать себя в профессии, необходимо много работать, а в вашем случае еще и много учиться", – обратился к актюбинской молодежи Арман Давлетяров.

Он поднял острую проблему современности – суициды. Для предотвращения трагедий гость посоветовал родителям больше внимания уделять детям, личным контактам с ними, быть искренними в отношениях, стать образцом поведения, учить жизни на собственном примере, не ограничиваясь наставлениями, краткими вопросами и ответами.

Международный форум

фото: пресс-службы акимата Актобе

О своем пути к успеху также рассказали известный айтыскер акын, телеведущий, автор книги "Сөз менеджменті" Жандарбек Булгаков и именитый спортсмен Ислам Байрамуков.

Пришедших гостей от имени актюбинской общественности поблагодарил депутат областного маслихата Марат Койлыбаев.

Международный форум

фото: пресс-службы акимата Актобе

По его словам, такие известные личности сделали себя сами, были простыми сельскими детьми и достигли успеха благодаря упорному труду. Приехали на форум, чтобы рассказать молодежи о себе.

Международный форум

фото: пресс-службы акимата Актобе

"Не будем скрывать, что в последнее время в обществе наблюдается иждивенческий настрой. А здесь ребята на своем примере доказывают, что не стоит ждать благ со стороны, необходимо трудиться и трудиться. Также спикеры сегодня особо подчеркнули важность сохранения семейных ценностей, в том числе почитание родителей. Уверен, многие изменили свои взгляды в лучшую сторону после такой встречи", – отметил Марат Койлыбаев.

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