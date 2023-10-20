Крупные рынки Алматы готовы промаркировать нереализованную обувь

С 1 ноября 2021 года в Казахстане введена обязательная маркировка обувных товаров. При этом в правилах были предусмотрены некоторые послабления для поэтапного внедрения системы маркировки и прослеживаемости.

Например, маркировка "остатков" обуви, а именно обувных товаров, на момент введения запрета на ввоз немаркированной продукции уже находившиеся в собственности казахстанского бизнеса, была разрешена в срок до 1 апреля 2023 года.

В настоящее время в правила вносятся изменения в целях продления маркировки "остатков" обуви до 1 января 2024 года. Данная необходимость вызвана тем, что единым оператором совместно с уполномоченным государственным органом был проведен ряд выездных разъяснительно-информационных мероприятий на оптово-розничных рынках Астаны, Алматы и Шымкента. В ходе данных мероприятий было выявлено наличие большого количества немаркированной продукции на складах оптовых и розничных реализаторов рынков, подавляющее большинство которой не было реализовано во времена карантинного и посткарантинного сезонов.

19 октября Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции (КТРМ МТИ) РК, акимат Алматы и представители единого оператора организовали встречу с администрациями городских рынков и торгово-развлекательных центров, в рамках которой озвучена проводимая отраслевым госорганом в лице Министерства промышленности и строительства РК работа по внесению изменений в правила и новые сроки введения запрета на маркировку "остатков". В ходе встречи представители крупных рынков выразили готовность маркировать "остатки" обувных товаров, при внесении соответствующих изменений в правила. Кроме этого, предприниматели настаивали на введении административных штрафов за отсутствие кода маркировки на обувных изделиях, объясняя это тем, что без мер наказания правила работать не будут.

"Для того, чтобы максимально исключить оборот немаркированной обуви, дать розничным реализаторам возможность приобретать уже маркированный товар, рассматривается решение продлить маркировку "остатков" на рынках, так как именно отсюда производится большая часть оптовых поставок по всем городам и регионам страны. Вторым источником является будущий импорт обувных товаров. Именно поэтому единым оператором ведется активная работа с производителями и логистическими узлами Узбекистана, Турции, Китая. Сейчас в Ташкенте проходит 15-я международная выставка кожи, обуви и меха, где сотрудниками оператора ведется информирование узбекистанских производителей о требованиях казахстанского законодательства по маркировке обувной продукции. При том производители Узбекистана не только готовы оказывать услугу по нанесению маркировки, но в большинстве своем готовы делать это без какой-либо дополнительной платы со стороны заказчиков", – отмечает в завершение встречи заместитель председателя КТРМ МТИ РК Станислав Каримов.

Кроме того, необходимо напомнить, что ранее введенное послабление в виде возможности маркировать обувь на собственных складах также завершается текущим месяцем и с 1 ноября 2023 года, обувь должна будет пересекать государственную границу уже маркированной, либо маркироваться на таможенных складах.