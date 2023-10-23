Генпрокуроры Организации тюркских государств обсудили региональные угрозы
Перед началом мероприятия генеральные прокуроры воздали дань уважения памяти первому президенту Турецкой Республики – Мустафе Кемалю Ататюрку, возложив цветы у его мавзолея.
Отметим, что в Организацию тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, Венгрия и Туркменистан являются наблюдателями.
Основная цель совета – укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации.
В своем выступлении глава казахстанского надзорного органа Берик Асылов поделился опытом работы международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере, по возврату активов, борьбы с транснациональной организованной преступностью, а также по развитию цифровизации в деятельности органов прокуратуры.
Генеральный прокурор Казахстана также предложил принять комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности Совета генеральных прокуроров организации.
По итогам встречи руководители надзорных органов организации тюркских государств пришли к единому мнению о необходимости объединения усилий в противодействии региональным угрозам.
Также Берик Асылов провел двухсторонние встречи с министром юстиции Турецкой Республики с господином Йылмазом Тунч и генеральным прокурором Турции Бекиром Шахин, на которых обсудили актуальные вопросы оказания взаимной правовой помощи, в том числе по возврату активов и экстрадиции лиц, находящихся в международном розыске.
Стороны выразили общее стремление к дальнейшему содействию и укреплению отношений между ведомствами двух стран.