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Законодательство РК

Генпрокуроры Организации тюркских государств обсудили региональные угрозы

генпрокуроры обсудили совместную работу Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК
В столице Турецкой Республики в городе Анкаре начал работу Совет генеральных прокуроров Организации тюркских государств на тему "Правовые нормы и практика стран в сфере международной правовой помощи, вызовы и решения", сообщает Zakon.kz.

Перед началом мероприятия генеральные прокуроры воздали дань уважения памяти первому президенту Турецкой Республики – Мустафе Кемалю Ататюрку, возложив цветы у его мавзолея.

Отметим, что в Организацию тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, Венгрия и Туркменистан являются наблюдателями.

Основная цель совета – укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации.

В своем выступлении глава казахстанского надзорного органа Берик Асылов поделился опытом работы международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере, по возврату активов, борьбы с транснациональной организованной преступностью, а также по развитию цифровизации в деятельности органов прокуратуры.

Генеральный прокурор Казахстана также предложил принять комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности Совета генеральных прокуроров организации.

По итогам встречи руководители надзорных органов организации тюркских государств пришли к единому мнению о необходимости объединения усилий в противодействии региональным угрозам.

Также Берик Асылов провел двухсторонние встречи с министром юстиции Турецкой Республики с господином Йылмазом Тунч и генеральным прокурором Турции Бекиром Шахин, на которых обсудили актуальные вопросы оказания взаимной правовой помощи, в том числе по возврату активов и экстрадиции лиц, находящихся в международном розыске.

Стороны выразили общее стремление к дальнейшему содействию и укреплению отношений между ведомствами двух стран.

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