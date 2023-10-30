В одном из районов Акмолинской области создано свыше 100 рабочих мест

Целиноградский район является одним из самых густонаселенных и динамично развивающихся регионов, в котором комплексно развиваются такие направления как промышленность, сельское хозяйство, строительство, так же, ведется активное сотрудничество с малым и средним бизнесом.

"В рамках развития малого и среднего бизнеса на текущий год формирован пул из 15 инвестпроектов с созданием свыше 100 рабочих мест. Один из них — крупный проект по строительству молочно-товарной фермы на 1500 голов, который планируется реализовать в селе Мәншүк Мәметова. В феврале этого года в селе Кызылжар открылся швейный цех по пошиву спецодежды для сотрудников строительных, клининговых компаний, охранных структур и медицинских центров", - сообщил аким Целиноградского района Бахыдбек Оспанбеков.

По словам акима, сельхозтоваропроизводителями района произведено свыше 16 тысяч тонн мяса, 40 тыс. тонн молока и 16,7 млн. штук пищевого яйца. К тому же, объем строительных работ за отчетный период увеличился на 24% и составил 23,4 млрд. тенге. С начала года ведено в эксплуатацию более 116 тыс. квадратных метров жилья. В селе Акмол ведется строительство 10-ти кредитных жилых домов.

Руководитель района проинформировал о работах, направленных на улучшение состояния дорог.

"В текущем году на содержание и развитие улично-дорожной сети местного значения предусмотрено 21,2 млрд. тенге. В рамках выделенных средств ведется реализация 25 проектов. При условии достаточного финансирования завершение этих проектов позволит заасфальтировать в полном объеме дополнительно 9 сел : Ы.Алтынсарина, Кажымукан, Аккайын, Р.Кошкарбаева, Арайлы, Тонкерис, Кызылжар, Отемис и Бирлик. На сегодняшний день в Целиноградском районе внутрипоселковые дороги полностью заасфальтированы, это населенные пункты Караменды батыр, Шалкар, Отаутускен, Шубар, Кызылсуат, Жанаесиль, Жана жол, Каражар, Жана Жайнак, Раздольное, Родина, Зеленый гай, Садовое, Мәншүк Мәметова, Ақжар и Опан. Стоит отметить, что за последние 3 года в Целиноградском районе построено и отремонтировано 346 км дорог местного значения и улично-дорожной сети, из них только в прошлом году – 170 км, что позволило увеличить долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 66%", - акцентировал аким Целиноградского района Бахыдбек Оспанбеков.

Также сообщается, что целях обеспечения населения чистой питьевой водой ведутся работы по реконструкции и строительству сетей водоснабжения в селах Караоткель, Нуресиль, Софиевка, Родина, Арайлы, Тонкерис и Аккайын. Децентрализованным водоснабжением охвачено 18 населенных пунктов, где установлены 31 комплексные блок-модули. Помимо этого, в рамках развития системы газоснабжения заключены договора на строительно-монтажные работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селах Талапкер, Ы.Алтынсарина, завершаются строительные работы в селах Коянды, Шубары, Аккайын.

Сообщается, что завершены работы по разработке ПСД на строительство подводящего газопровода и сетей в селах Каражар, Кызылсуат. В текущем году планируется завершить разработку ПСД в селах Акмол, Караоткель и Нурлы.

По информации акима, в центре внимания находится социальная поддержка и занятость граждан. В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы на краткосрочное обучение направлено 25 человек, из них:

на молодежную практику – 38

социальные рабочие места – 15

на общественные работы – 66

по проекту "Серебряный возраст" – 10

по проекту "Первое рабочее место" – 14

Сообщается, что на постоянные рабочие места были трудоустроены 575 человек. С начала года адресная социальная помощь в Целиноградском районе назначена 99 семьям, то есть 539 человек.

В целом, наблюдается комплексная положительная динамика в показателях социально экономического роста района.