В одном из районов Акмолинской области появится три новых объекта бизнеса

Зерендинский район является одной из крупных туристических объектов страны, наряду с туризмом в регионе комплексно развивается бизнес, экономика, промышленность и социальная сфера.

Подробнее о положительных изменениях рассказали в акимате района.

"На сегодняшний день в нашем районе благодаря государственной поддержке совместно с фондом "Даму" по программе "Дорожная карта бизнеса 2020-2025" будет создано три крупных предприятия. Это ТОО "Эльц", который получил ободрение по проекту гарантии "Расширение деятельности производства изделий из битума и аналогичных материалов". Так же, ТОО "Промвзрыв" по проекту гарантии "Развитие деятельности по производству взрывчатых веществ" на пополнение оборотных средств и ИП "Тщанова" по проекту гарантии "Развитие деятельности придорожного сервиса в Зерендинском районе". Безусловно, благодаря финансированию и развитию данных объектов бизнеса, в районе будут созданы новые рабочие места". Аким Зерендинского района Асен Жаксылыков

По информации спикера, количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса составило 2 тыс. единиц, что на 5,5% выше показателя 2022 года. В Зерендинском районе работает 2 064 субъектов малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что в регионе львиную долю производства занимает горно добывающая деятельность.

"Объем производства в горнодобывающей промышленности в денежном выражении составил 1 222,4 млн. тенге. Объем производства на Алексеевском доломитовом руднике в натуральном выражении составил 43,2 тыс. тонн доломита что составляет 81,7% к периоду 2022 года . Объем производства нерудных материалов составил 195,3 тыс. куб. м. что составляет 90,7% к периоду 2022 года. Объем производства в обрабатывающей промышленности составил 91 794,7млн. тенге". Асен Жаксылыков

Сообщается, что структуру ведущих отраслей экономики района составляют промышленность, сельское хозяйство и культура. Администрацией района запланирован крупный ремонт одного из зданий сельских клубов.

"В этом году у нас реализовано 5 проектов по ремонту объектов культуры. Благодаря господдержке, в виде финансирования из областного бюджета отремонтированы дома культуры в поселках Игликский, Айдарлинский, Байтерекский и Зеренда, а так же, сельский клуб села Малика Габдуллина. Также нами в текущем году разработан проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания Викторовского сельского клуба на сумму". Асен Жаксылыков

Как проинформировал аким, в уходящем году проведено более 2100 культурных мероприятий.