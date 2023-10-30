Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года согласовали депутаты маслихата Алматы
Комплексный план нацелен на обеспечение устойчивого социально-экономического развития агломерации. Документ содержит проекты в рамках 16 стратегических направлений по территориальному, социальному, дорожно-транспортному, инженерному, экономическому, экологическому и цифровому развитию.
Как отметил в ходе своего выступления заместитель акима Алматы Аскар Амрин, в рамках Комплексного плана предусмотрена синхронизация деятельности акиматов города и области по ключевым направлениям развития.
"В направлении цифрового развития планируется Интеграция баз данных и ведение Единой геоинформационной системы. Это позволит объединить картографические и градостроительные данные агломерации, закрепить целевое назначение территорий пригородной зоны и т.д., - сказал в приветственном слове Аскар Амрин. - Будет разработана единая транспортная модель Алматинской агломерации, необходимая для эффективной реализации Транспортного каркаса города Алматы".
Аскар Амрин добавил, что "предусмотрена интеграция общественного транспорта города и пригородной зоны, пробивка 4 радиальных и 7 внутренних магистральных улиц до БАКАД, развитие пригородных железнодорожных пассажирских перевозок".
По его словам, будет реализован единый подход к развитию социальной сферы за счет строительства новых объектов образования и здравоохранения, а также создания рабочих мест в пригородной зоне. Кроме того, будет создан единый зеленый коридор агломерации и многое другое.
Напомним, что проект Комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2029 года разработан секретариатами г. Алматы и Алматинской области в реализацию статьи 13 Закона "О развитии агломераций". Ранее Комплексный план был согласован Местным советом Алматинской агломерации.