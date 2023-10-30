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Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года согласовали депутаты маслихата Алматы

Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года согласовали депутаты маслихата Алматы Фото: пресс-службы акимата Алматы
В Алматы прошла внеочередная IX сессия Маслихата города Алматы VIII созыва. Один из вопросов, который стоял на повестке дня – согласование Комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2029 года.

Комплексный план нацелен на обеспечение устойчивого социально-экономического развития агломерации. Документ содержит проекты в рамках 16 стратегических направлений по территориальному, социальному, дорожно-транспортному, инженерному, экономическому, экологическому и цифровому развитию.

Как отметил в ходе своего выступления заместитель акима Алматы Аскар Амрин, в рамках Комплексного плана предусмотрена синхронизация деятельности акиматов города и области по ключевым направлениям развития.

"В направлении цифрового развития планируется Интеграция баз данных и ведение Единой геоинформационной системы. Это позволит объединить картографические и градостроительные данные агломерации, закрепить целевое назначение территорий пригородной зоны и т.д., - сказал в приветственном слове Аскар Амрин. - Будет разработана единая транспортная модель Алматинской агломерации, необходимая для эффективной реализации Транспортного каркаса города Алматы".

Аскар Амрин добавил, что "предусмотрена интеграция общественного транспорта города и пригородной зоны, пробивка 4 радиальных и 7 внутренних магистральных улиц до БАКАД, развитие пригородных железнодорожных пассажирских перевозок".

По его словам, будет реализован единый подход к развитию социальной сферы за счет строительства новых объектов образования и здравоохранения, а также создания рабочих мест в пригородной зоне. Кроме того, будет создан единый зеленый коридор агломерации и многое другое.

Напомним, что проект Комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2029 года разработан секретариатами г. Алматы и Алматинской области в реализацию статьи 13 Закона "О развитии агломераций". Ранее Комплексный план был согласован Местным советом Алматинской агломерации.

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