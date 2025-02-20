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Право

Правительство утвердило комплексный план развития Карагандинской агломерации до 2029 года

Караганда, виды Караганды, город Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 10:00 Фото: пресс-служба акимата Караганды
Правительство Казахстана приняло постановление от 14 февраля 2025 года "Об утверждении Комплексного плана развития Карагандинской агломерации на 2025-2029 годы", сообщает Zakon.kz.

В действующий перечень населенных пунктов Карагандинской агломерации, ядром которой выступает город Караганда, входят город Темиртау, поселок Актау, город Сарань, поселок Актас, город Шахтинск, поселки Шахан, Долинка, Новодолинский, город Абай, 5 сельских округов Абайского района, 17 сельских округов Бухар-Жырауского района, 1 сельский округ Осакаровского района – всего 33 населенных пункта общей площадью 7,7 тысячи км².

Данные территории входят в 30-километровую зону транспортной доступности от города Караганды.

Численность населения Карагандинской агломерации на 1 ноября 2024 года составляет 870,6 тысячи человек, из них в городе Караганде проживают 525,3 тысячи человек.

Целями Комплексного плана развития Карагандинской агломерации на 2025-2029 годы являются обеспечение устойчивого социально-экономического развития агломерации, повышение благосостояния населения.

Задачи комплексного плана:

  • выявление текущих проблемных вопросов территориального и инфраструктурного развития населенных пунктов, входящих в состав Карагандинской агломерации;
  • стимулирование инвестиционной активности через развитие государственно-частного партнерства и активное вовлечение частного капитала в развитие производительных сил и инфраструктуры агломерации.

Комплексный план учитывает следующие мероприятия:

  • оценку текущего состояния социально-экономического развития населенных пунктов, входящих в состав Карагандинской агломерации;
  • проблемы городского и пространственного планирования, развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Карагандинской агломерации;
  • цели и задачи развития Карагандинской агломерации, в том числе в сфере развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, развития системы здравоохранения, благоустройства, защиты и охраны окружающей среды, включая вопросы сбора, вывоза и утилизации твердых отходов, образования, промышленного развития, развития потребительского рынка, а также в иных сферах социально-экономического развития;
  • комплекс мероприятий, в том числе строительство и (или) реконструкция объектов, сгруппированных по задачам развития агломерации, с указанием источников, объема финансирования, сроков реализации мероприятий и ответственных исполнителей;
  • оценку социально-экономической эффективности Комплексного плана.   

В результате реализации комплексного плана будут достигнуты:

  • обеспечение устойчивого развития Карагандинской агломерации с учетом потребностей населения;
  • повышение благосостояния населения путем формирования единой системы сервиса и социального обеспечения;
  • систематизация экономического потенциала города Караганды и развития Карагандинской агломерации;
  • улучшение экологической ситуации;
  • эффективное использование земельных, природных ресурсов, логистического потенциала;
  • повышение человеческого капитала путем установления направлений экономического развития территории. 

 Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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