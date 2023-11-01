Какие права имеют потребители услуг связи в Казахстане

Каждый из нас ежедневно пользуется услугами связи. Мы отправляем десятки сообщений в мессенджерах, делаем большое количество звонков, а также пользуемся мобильным или домашним интернетом для просмотра любимых фильмов и сериалов.

И, кажется, уже и не сможем никогда представить, какой была бы наша современная жизнь без всего этого.



Связь является неотъемлемой частью экономической и социальной составляющей экономики страны. Технологический рывок человечества в XXIвеке принес в нашужизнь множество возможностей и подарил нам комфортную жизнь.

Важно помнить, что связь создает свой определенный рынок. И этот рынок нуждается в правовом регулировании. Именно поэтому потребителю важно знать свои права, которые регулирует закон Республики Казахстан "О связи". Согласно статье 23 этого закона потребитель имеет ряд прав. А именно - услуги связи оказываются на равных условиях для всех категорий пользователей. А статья 24 гласит, что все пользователи услуг имеют право на защиту персональных данных. За незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых и других сообщений операторы связи несут ответственность в соответствии с законодательством.

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На сегодняшний день наблюдается постоянный рост количества жалоб и обращений потребителей в сфере телекоммуникации и связи. Например, по сравнению с 2021 годом в 2022 году был рост в 2,5 раза.



Результаты независимого социологического исследования 10 тысяч респондентов указывают, что 33,3% опрошенных недовольны услугами интернет-провайдеров.

В департамент по защите прав потребителей ЗКО поступило обращение потребителя на деятельность АО "Казахтелеком". Обращение было перенаправлено по компетенции в Комитет телекоммуникаций.

"Потребитель не может добиться надлежащей скорости интернета до 200 Мбит/с, хотя ежемесячно переплачивает за него. Подключенный потребителю новый тарифный план дороже и предусматривает высокоскоростной интернет. Межрегиональной инспекцией связи Комитета телекоммуникаций Минцифовизации на обращение потребителя предоставлен ответ, что госорган не имеет технических возможностей проведения замеров качества и скорости интернета из-за отсутствия соответствующего оборудования". Руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова

"Жалобы от потребителей поступают, в основном, по двум вопросам – это качество связи, связанное с техническими проблемами и одностороннее изменение тарифных планов. Жалобы по качеству связи и другим техническим проблемам переадресовываются в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. У ведомства имеются региональные инспекции связи", – сказал руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей Атырауской области Алем Уалиев.

Улучшение услуг связи является залогом улучшения экономики. Каждый гражданин страны – пользователь средств коммуникации. А коммуникация является базовой потребностью каждого гражданина страны.

"Что касается повышения тарифов в одностороннем порядке без согласия потребителей, то это противоречит основам Гражданского кодекса. Согласно Гражданскому кодексу РК цена в договоре является существенным условием договора и каким либо изменениям не подлежит. Могут меняться цены и тарифы, которые устанавливаются государственным органами. А что касается тарифов о связи, то по закону тарифы устанавливаются операторами самостоятельно. Мы считаем, что одностороннее изменение тарифных планов договора незаконно, так как противоречит основам Гражданского кодекса РК. Также условия договора являются оспоримыми. Поэтому мы оспариваем этот пункт. Сейчас ведутся судебные разбирательства по данному вопросу". Руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Атырауской области Алем Уалиев

В случае нарушения прав потребителей в сфере телекоммуникации и связи, рекомендуется обратиться в уполномоченный орган – в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.