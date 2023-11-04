Масштабная осенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в СКО

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка с участием всех районов и областного центра проходит в Петропавловске. Свою продукцию представляют более 100 местных предприятий. Они продавали молочную и мясную продукцию по 1700-2300 тенге.

Кроме того, на ярмарке можно было приобрести рыбу, картофель и овощи по цене 100-120 тенге, яйца, мед и продукцию пчеловодства, кондитерские и макаронные изделия, а также другие продукты питания.

Фото: пресс-службы акимата СКО

"Планируется реализовать свыше 100 наименований продуктов питания, в объеме более 1000 тонн. В ярмарке принимают участие известные перерабатывающие предприятия. Молочную продукцию представляют – молочный завод КТ "Зенченко и К", ТОО "Масло-Дел", ИП "Пальчик", ТОО "Лера Норд", ТОО Ростан, ТОО Саумалколь СУТ, ТОО Тезис и другие. Муку и макаронные изделия – ТОО "Султан ЭММК", ТОО "Хикмет", Мамлютский мукомольный комбинат, ТОО "СевЕсильЗерно", ТОО "Егин", ТОО "КМК", - рассказал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев.

Фото: пресс-службы акимата СКО

Горожане активно разбирали продовольственные товары.

"Ассортимент продукции хороший, товар свежий. Я купила молочку, мясо, несколько десятков яиц, мёд на зиму. Цены приятные, смогла сэкономить. Про ярмарку узнала через социальные сети", - рассказала Тамара Катаева, жительница Петропавловска.

"Цены очень низкие. Купила мясо куриное и баранину. Сразу видно, что качественное, свежее. В магазинах по такой цене не найти. Я ярмарки не пропускаю, на каждую прихожу и закупаю продукты на всю семью. Всегда продукция отличная. Спасибо, что такие ярмарки проводят", - рассказывает жительница Петропавловска Актолкын Жанбетова.

"Цены замечательные, ниже, чем в магазинах. Купила тровог, мясо, яйца, овощи. Закупились вместе с супругом, сейчас ещё возьмём мёд и рыбу, понесем всю эту красоту домой", - рассказала жительница Петропавловска Виолетта Карликова.

Ярмарка развернулась на двух локациях. В центре Петропавловска реализовались продукты питания, а в Рабочем поселке сельскохозяйственные товары, а именно корма для животных.

"Ярмарка понравилась, цены хорошие, продукция разнообразная. Пусть чаще проводят такие мероприятия. Я взял тонну ячменя за 50 тысяч тенге, отруби тонну за 45 тысяч тенге, столько же зерноотходов за 40 тысяч тенге", - поделился мнением горожанин Алдияр Халитов.

"Я взял рулон соломы за 3 тысячи тенге, за рулон сена отдал 7 тысяч тенге. Супруга в центре города взяла много продуктов, теперь довольные поедем домой", - рассказал житель Петропавловска Сергей Тимичев.

Все товары на осенней сельскохозяйственной ярмарке реализуются по ценам ниже рыночных на 15-20%.