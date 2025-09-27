В Алматы проходит ярмарка аграриев Туркестанской области

В мегаполисе проходит расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие организовано в рамках республиканской инициативы "Береке Fest", направленной на стабилизацию цен на продукты первой необходимости, поддержку отечественных производителей и создание позитивных общественных настроений.

В ярмарке принимают участие 16 районов и город Туркестан, предлагая горожанам более 50 наименований продукции. На прилавках представлен широкий ассортимент: мясо и молочные изделия, овощи и фрукты, бахчевые культуры, колбасы, мука, крупы, масла и другие товары. Общий объем продукции составляет 500 тонн, из них 100 тонн приходится на мясо, 250 тонн – на плодоовощи, 30 тонн – на молочную продукцию и 120 тонн – на прочие товары.

Фото: акимат Алматы

Торговые ряды работают 27, 28 сентября с 8 утра до 17 часов на улице Казыбек би – от Абылай хана до Панфилова.

Фото: акимат Алматы

Заместитель руководителя Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Ерлан Омаров отметил:

"Мы создаем условия, при которых сельхозтоваропроизводители не платят за аренду торговых мест. За счет этого снижается цена на продукцию, и это выгодно всем: жители получают свежие продукты по доступным ценам, а фермеры напрямую реализуют свою продукцию".

Фото: акимат Алматы

Посетители также делятся впечатлениями. Жительница Алматы Нуржамал Амиркызы случайно зашла на ярмарку и осталась довольна покупками:

"Я купила мясо на куырдак всего за 3500 тенге и овощи. Даже не знала, что здесь проходит ярмарка, но очень рада, что зашла – цены доступные, продукты свежие".

Абдрахман Дастан с удовольствием отметил:

"Пришел специально, чтобы купить курт и кымыз. Очень вкусно, прямо как дома! Для меня это не только покупки, но и возможность вспомнить малую Родину".

Гульчахра Тохтибакиева добавила:

"Купила молочку, все свежее и вкусное. Такие ярмарки очень нужны – можно приобрести полезные продукты по разумным ценам".

Фермер Асылбек Адильбаев поблагодарил организаторов:

"Приятно продавать свою продукцию в Алматы. Спасибо акимату за возможность. Погода хорошая, настроение у всех тоже отличное – атмосфера самая позитивная".

Фото: акимат Алматы

По мнению участников и жителей, "Береке Fest" становится важным событием осени, объединяя покупателей и производителей и наполняя городскую жизнь особой праздничной атмосферой.