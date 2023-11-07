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В Шымкенте в рамках национального проекта "Комфортная школа" строят 12 школ

В Шымкенте в рамках национального проекта "Комфортная школа" строятся 12 школ Фото: пресс-службы акимата Туркестанской области
По информации Управления образования акимата города Шымкента, в городе в рамках национального проекта "Комфортная школа" ведется строительство 12 учебных зданий.

Кроме того, подготовлена проектно-сметная документация еще на 13 школ, которая представлена на финансирование из республиканского бюджета.

По данным управления, в рамках национального проекта "Комфортная школа" всего до 2025 года в городе Шымкенте планируется строительство 18 школ на 28 000 мест. Из них 8 школ на 2000 мест, 2 школы на 1500 мест, 7 школ на 1200 мест и 1 школа на 600 мест.

В Шымкенте в рамках национального проекта

Фото: пресс-службы акимата Туркестанской области

Напомним, в 2022 году в Шымкенте было открыто 46 школ. В этом году введена в эксплуатацию 21 школа. В том числе возведены дополнительные пристройки в трех государственных школах и 18 частных на 19 928 учеников. В результате проделанной работы в Шымкенте полностью решена проблема трехсменных школ.

Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы школ положительно сказались и на качестве образования. Показатели шымкентских школьников по качеству образования из года в год улучшаются. Так, в 2021-2022 учебном году уровень качества образования составил 51,1 процента, в 2022-2023 учебном году – 56,2 процента и вырос на 5,1 процента. Стоит отметить, что шымкентские школьники в 2023 году заняли 92 призовых места в международных и республиканских конкурсах знаний.
В Шымкенте в рамках национального проекта

Фото: пресс-службы акимата Туркестанской области

Кроме того, в этом году 134 228 учащихся обеспечены одноразовым горячим питанием, 53 893 детям была оказана единовременная финансовая поддержка для приобретения школьной формы.

Отметим, что в Шымкенте особое внимание уделяется обеспечению учащихся дополнительным образованием. Так, в 2022 году охват дополнительным образованием в городе составил 77,2% (191 199 учащихся), по итогам 9 месяцев 2023 года составил 84.2%, достигнув 210 278 учащихся. Всего же в этом году планируется охватить дополнительным образованием 85,4% учащихся. Для этого в 2023 году за счет подушевого финансирования было выделено 516,5 млн тенге на обеспечение дополнительным образованием 5000 детей.

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