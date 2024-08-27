Что такое "Комфортная школа", как их строят и сколько из них откроют двери к 1 сентября

К началу нового учебного года в Казахстане уже готовы к эксплуатации первые современные учебные заведения, построенные в рамках пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа". Статус реализации проекта обсуждался на общественном совете в Астане.

Инициатива реализуется компанией АО "Samruk-Kazyna Construction" по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева и по заказу Министерства просвещения в период с 2023 по 2025 год по всей стране. Нацпроект направлен на решение одной из наиболее острых социальных проблем – нехватки ученических мест и ликвидации аварийных школ.

Цели и вызовы

Основная цель реализации национального проекта заключается в создании современных, безопасных и удобных условий для обучения школьников, чтобы обеспечить как высокое качество образования, так и всестороннее развитие учащихся.

Однако не только в Казахстане, но и по всей Центральной Азии опыта реализации такого масштабного проекта не было. Всего за три года необходимо ввести в эксплуатацию 369 комфортных школ по всей стране. Поэтому с учетом грандиозного размаха и ограниченного времени единый оператор АО "Samruk-Kazyna Construction" внедрил в пилотный нацпроект самые передовые мировые практики строительства:

EPC-контракты, благодаря которым проектирование, строительство и оснащение комфортных школ ведутся параллельно;

технология информационного моделирования зданий (BIM), которая позволяет создавать трехмерные модели зданий;

система E-Qurylys, интегрированная с кросс-платформой Bitrix, благодаря которой весь документооборот нацпроекта переведен в электронный формат.

Такие механизмы практикуются по всему миру для оптимизации и полного контроля хода строительных работ на всех уровнях, включая прозрачность ведения документооборота.

При этом далеко не все подрядные организации восприняли эти меры c должной поддержкой, но, несмотря на все вызовы, проект продолжает успешно реализовываться, демонстрируя видимые результаты. Одним из важнейших факторов успешности становится не только степень выполнения планов, но и положительные изменения, которые критически необходимо внедрять в строительную отрасль Казахстана.

Первые результаты национального проекта

В своем докладе глава АО "Samruk-Kazyna Construction" Маулен Айманбетов сообщил, что на сегодняшний день в рамках нацпроекта ведется строительство 208 школ на 434 600 ученических мест. Из них 20 школ (на 57 тыс. мест) планируется сдать в эксплуатацию 1 сентября 2024 года, 17 школ (на 39 600 мест) – в конце сентября, 61 школу (на 109 400 мест) – в конце октября, 66 школ (на 131 тыс. мест) – 15 декабря текущего года.

Также по статусу получения заключения государственной экспертизы было сообщено, что на 169 объектов уже получены положительные заключения, а ПСД 39 объектов находятся на рассмотрении.

Школы нового формата будут иметь одинаковое оснащение по всем областям Казахстана. Национальный проект привнесет стандартизацию современных условий обучения как в городских, так и в сельских школах, обеспечивая равенство детей в доступе к качественному образованию.

Фото: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Инициатива призвана не только улучшить материально-техническую базу комфортных школ, но и сформировать пространство, способствующее развитию творческих и интеллектуальных способностей детей. Школы оборудованы:

передовыми STEM-лабораториями – для изучения и практического применения знаний в области науки, технологии, инженерии и математики;

кабинетами робототехники – для развития навыков программирования и конструирования;

хореографическими залами – оснащенными всем необходимым для занятий танцами и физической активности;

зонами отдыха и нетворкинга – для общения и обмена идеями школьников в перерывах между учебой;

интерактивными досками и компьютерами – установленными в каждом классе для более интерактивного и современного образовательного процесса;

питьевыми фонтанчиками на каждом этаже – для обеспечения доступа к чистой питьевой воде;

личными шкафчиками – для хранения учебных материалов и личных вещей, что способствует организации личного пространства и самостоятельности учащихся.

Кроме того, комфортные школы оснащены с учетом безбарьерной среды для детей с особыми потребностями – пандусы, лифты, специальные туалетные комнаты и кабинет инклюзивного образования.

Одним из важнейших приоритетов национального проекта "Комфортная школа" является поддержка отечественных производителей товаров и услуг. Поэтому вся мебель (школьные парты, стулья, доски, шкафы, локеры) обеспечивают казахстанские предприятия. Такой подход стратегически важен, так как использование продукции, произведенной в Казахстане, способствует росту национальной экономики. Предоставление всех возможностей для казахстанских производителей помогает отечественным компаниям создавать рабочие места, стимулирует развитие местной промышленности, что в целостной механике способствует стабильности всей экономики.

Фото: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Завершение этого этапа проекта – лишь начальная стадия. Но тем не менее важная отправная точка, отталкиваясь от которой нацпроект будет масштабироваться. Благодаря накопленному опыту и отлаженной координации минимизированы все риски. К тому же, реализация нацпроекта позволит обеспечить системное внедрение всех примененных решений в строительной отрасли. Этот подход позволит наиболее гибко реагировать на любые изменения и потребности рынка, а также обеспечит устойчивое развитие всей строительной отрасли в долгосрочной перспективе.