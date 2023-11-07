В Шымкенте увеличиваются инвестиции в экономику города

За 9 месяцев текущего года в Шымкент привлечено 434,3 млрд тенге инвестиций. Это на 26,9% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

До конца года в экономику города планируется привлечь 721,7 млрд тенге инвестиций. Этот показатель увеличится на 32 процента по сравнению с 2022 годом.



Об этом сообщил заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата города Шымкента Ермек Турманов.

Фото: пресс-службы акимата Туркестанской области

По его словам, объем производства в обрабатывающей промышленности составил 672,3 млрд тенге. Предприятия по производству нефтегазохимической продукции за отчетный период выпустили 41,3 тыс. тонн продукции.

Фото: пресс-службы акимата Туркестанской области

Кроме того, по данным управления ПИИР, в Шымкенте сформирован пул из 275 инвестиционных проектов на общую сумму 1,8 трлн тенге, которые будут реализованы в 2023-2027 годах. Выполнение этих проектов позволит создать более 32 тысяч новых рабочих мест.

Фото: пресс-службы акимата Туркестанской области

"В этом году планируется реализовать 48 инвестиционных проектов на сумму 128 млрд тенге с созданием 3 108 новых рабочих мест. На сегодняшний день уже реализовано 20 инвестиционных проектов, общая стоимость которых составляет 40 млрд тенге. благодаря этому уже создано 1 183 новых рабочих места. Особое внимание при привлечении инвестиций в экономику города мы уделяем отрасли обрабатывающей промышленности. В этом секторе до 2027 года будет реализовано 103 инвестиционных проекта на общую сумму 401,5 млрд тенге. На данных предприятиях будет обеспечена постоянная занятость более 10 тысяч человек. В этом году запланировано реализовать 14 инвестиционных проектов на общую сумму 14,4 млрд тенге и создать 605 новых рабочих мест. Уже реализованы 3 инвестиционных проекта в сфере обрабатывающей промышленности", - говорит Ермек Турманов.

Фото: пресс-службы акимата Туркестанской области

Отметим, на территории города функционируют 5 промышленных зон общей площадью 869 га. На сегодняшний день реализуется 337 проектов на сумму 358 млрд тенге. Из них на сегодняшний день запущено 273 проекта на сумму 216 млрд тенге, создано более 8 тысяч новых рабочих мест.