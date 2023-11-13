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В Алматы начато строительство двух колледжей с общежитиями на 760 мест

В Алматы начато строительство двух колледжей с общежитиями на 760 мест Фото: пресс-службы акимата Алматы
В Алатауском районе Алматы начато строительство двух колледжей на 1440 мест, с общежитиями на 760 койко-мест. Об этом на брифинге РСК сообщил глава района Азамат Калдыбеков.

Напомним, что Глава государства в ходе своего визита в Алматы поручил Правительству решить проблему с нехваткой общежитий для студентов, так как именно Алматы является одним из передовых центров науки и образования.

По поручению Президента ведется активная работа по строительству новых общежитий для студентов.

"Для улучшения условий проживания студентов в текущем году в микрорайоне Зердели начато строительство профессионально-технического колледжа на 720 мест с общежитием на 380 мест. Также возводится здание Инновационно- технического колледжа на 720 мест с общежитием на 380 мест в микрорайоне Алгабас", – сообщил Азамат Калдыбеков на брифинге РСК города Алматы.

Также в Алатауском районе имеется университет, где учится свыше 1600 человек. И два средних специальных учебных заведения с 859 учащимися.

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