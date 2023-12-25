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Студенческое общежитие на 980 мест открыли в Алматы

открытие общежития Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы состоялась торжественная церемония открытия двух новых общежитий Казахстанско-Британского технического университета в совокупности на 980 койко-мест, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в городе базируются 35 ВУЗов в которых обучаются более 199 тыс. студентов, из которых 124 тыс. иногородние (62,3%).

На начало учебного года в городе функционировало 95 общежитий при ВУЗах, в которых проживало 32 тыс. студентов. Дефицит общежитий составлял 32,7 тыс. койко-мест.

"По поручению президента Республики Казахстан в городе Алматы проводится большая работа по решению проблемы дефицита общежитий. В рамках программы развития города Алматы до конца 2025 года акиматом запланировано создание 12 тыс. койко-мест, а до конца 2030 года – еще 20 тыс., что позволит полностью решить проблему дефицита общежитий", – прокомментировал руководитель Управления молодежной политики города Алматы Каиржан Мендигалиев.
открытие общежития

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

По его словам, в текущем году будут введены в эксплуатацию 14 объектов на 3 969 койко-мест, из них к началу учебного года путем реконструкции уже введено 7 объектов на 1 550 койко-мест. Таким образом, плановый показатель на этот год перевыполнен почти в 2 раза, а дефицит общежитий сокращен до 28,7 тыс. койко-мест.

открытие общежития

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Для эффективной координации работ в данном направлении в Алматы открыт Проектный офис. Он создан для системного решения проблемы с общежитием в городе.

открытие общежития

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

С момента запуска в него обратилось более 114 потенциальных инвесторов, что говорит о привлекательности механизма поддержки.

"В уходящем году мы открываем два новых студенческих общежития в совокупности на 980 койко-мест, которые соответствуют всем условиями для комфортного проживания нашей молодежи. Площадь зданий составляет более 14 тыс. кв. м. Тем самым, мы покрываем общую потребность койко-мест. Отдельно хотел бы поблагодарить МНВО РК и акимат города Алматы за оказанную поддержку в строительстве новых общежитий", – отметил ректор Казахстанско-Британского технического университета Маратбек Габдуллин.
открытие общежития

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Как отметили в пресс-службе акимата города, на сегодня в Проектном офисе 48 проектов на 42 452 койко-мест находятся в работе, из которых 33 объекта предусматривают строительство новых общежитий на 38 740 койко-мест, 15 – реконструкцию существующих объектов под общежития на 3712 койко-мест.

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