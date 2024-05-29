Полицейские внезапно нагрянули с проверкой в частный автопарк Алматы

В Алматы в 06:00 полицейские провели проверку в автопарке ТОО "Бату Тревел", обслуживающем более 15-ти маршрутов. Об этом 29 мая 2024 года рассказали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Во время проверки стражи порядка выявили недостатки в части технического и эстетического состояний автобусов. Кроме того, выявлены факты отсутствия камер видеонаблюдения в салоне девяти подвижных составов.

"Пассажирские перевозки обязаны осуществляться на должном уровне, поскольку речь идет о жизни и здоровье сотни людей, пользующихся общественным транспортом. Во время локальных проверок мы обращаем особое внимание не только на техническое состояние транспорта, выпускаемого на линию, но и условия труда водителей и их ежедневный медицинский осмотр. В вопросе обеспечения безопасности людей мелочей не бывает", – уточнил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

По словам спикера, накануне на маршруте №27 сотрудники полиции выявили водителя, не имеющего соответствующей категории "D" в водительском удостоверении, а это значит, что у него нет элементарных навыков управления пассажирским транспортом.

"Конечно, лучше заранее обнаружить факты, которые могут привести к трагедиям с необратимыми последствиями. В этих целях сотрудниками нашего подразделения активно проводится работа по предупреждению и пресечению нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта. Руководителям автопредприятий необходимо ежедневно проводить среди водителей инструктаж о мерах личной безопасности и безопасности пассажиров. При возникновении внештатных ситуаций, следует незамедлительно сигнализировать на канал "102". Необходимо регулярно проверять исправность камер видеонаблюдения в салонах автобусов, в полной мере оснастить эту систему и подключить функции возможности их просмотра в онлайн режиме", – резюмировал Асхат Кулбаев.

Руководителям автопарков и водителям разъяснены новые нормы правил дорожного движения.

23 мая 2024 года полиция Алматы показала тех, кто неправильно паркуется. Подробнее об этом здесь.