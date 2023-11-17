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28-29 ноября в Алматы Авиационная администрация Казахстана проведет семинар

28-29 ноября в Алматы пройдет Авиационная администрация Казахстана проведет семинар Фото: pixabay
В Алматы состоится региональный семинар "Глобальный формат представления данных о состоянии поверхности взлетно-посадочной полосы – Global Reporting Format (GRF) ИКАО".

28-29 ноября 2023 года в Алматы АО "Авиационная администрация Казахстана" при поддержке Комитета гражданской авиации проведет региональный семинар на тему "Глобальный формат представления данных о состоянии поверхности взлетно-посадочной полосы – GRF ИКАО".

Спикерами мероприятия выступят специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA), IATA, Airbus, властей гражданской авиации Азербайджана и Грузии, компании производители оборудования и программного обеспечения для оценки состояния ВПП – Moventor Oy, Monitor Soft, АО "Авиационная администрация Казахстана", РГП "Казаэронавигация", отечественных авиакомпаний и аэропортов. Авиационные власти Азербайджана и Грузии поделятся уникальным опытом внедрения GRF в гражданской авиации, а специалисты IATA расскажут о современных подходах в подготовке летных экипажей новому формату GRF.

Предварительная программа мероприятия опубликована на сайте.

Основной целью применения GRF ИКАО является снижение рисков выкатывания воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы. Учитывая, что процесс внедрения GRF и его дальнейшее применение оставило множество вопросов, в том числе для стран СНГ, цель данного семинара – поделиться со странами региона опытом решения проблем, возникшими в ходе внедрения и применения GRF.

Казахстан – одна из первых стран СНГ, которая объявила о 100% внедрении стандартов Глобального формата представления данных о состоянии поверхности взлетно-посадочной полосы. Этот процесс был успешно завершен Авиационной администрацией Казахстана в ноябре 2021 года.

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Анастасия Московчук
Алматы
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