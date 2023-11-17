День недоношенных детей отметили в Алматы

17 ноября – это день, когда весь мир обращает внимание на проблему недоношенных детей.

В этот день в Городском перинатальном центре N2 прошло торжественное мероприятие, посвященное помощи недоношенным детям.

Мероприятие началось с демонстрации ролика о детях, получивших лечение в перинатальном центре.

На стендах были представлены фотографии детей при рождении и на данный момент.

В программе мероприятия, помимо сотрудников Центра, приняли участие доктор медицинских наук, профессор кафедры неонатологии КРМУ Дилара Качурина, неонатальной невролог, профессор кафедры неонатологии КРМУ Латина Текебаева, а также родители детей, которые родились недоношенными в данном Центре.

Мамы детей обратились к медицинским работникам со словами благодарности.

"Я родила сына недоношенным. 10 дней акушеры, неонатологи и анестезиологи боролись за жизнь ребенка в стенах реанимации, четыре дня он находился на аппарате СИПАП (режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением). После стабилизации состояния мы были переведены для дальнейшего выхаживания в отделение неонатологии, где я уже находилась вместе с ним. Ежедневно сын активно набирал в весе. Благодаря слаженной работе бригады врачей городского перинатального центра №2 состояние моего ребенка нормализовалось. Сегодня нам уже 2,5 года. Я не могу передать словами благодарность врачам и всему медперсоналу за их помощь. Низкий Вам поклон", – отметила со слезами на глазах пациентка Центра, мама малыша.

С начала года в Городском перинатальном центре родились 299 недоношенных детей. Из этого количества 75 – недоношенные дети с экстремально низкой массой тела.

Несомненно, недоношенные дети требуют особой заботы и внимания, чтобы выжить и полноценно развиваться, и в этом им помогают люди в белых халатах.

Фото: Городской перинатальный центр N2

"Для выхаживания таких малышей необходима сложная аппаратура, дорогостоящие медикаменты, высококвалифицированный медицинский персонал и, конечно, бесконечная любовь и терпение родителей. Выхаживание недоношенных детей требует специфического, высокотехнологичного и наиболее интенсивного ухода. Кроме того, рождение недоношенного ребенка – это серьезнейший стресс для родителей, которые нуждаются не только в материальной и физической поддержке, но и в психологической помощи, ибо выхаживание и воспитание детей, родившихся недоношенными, требует особых знаний, навыков, терпения, настойчивости и ответственности не только от медиков, но и от родителей". Замдиректора по неонатальной службе Екатерина Слободенюк

Мероприятие продолжилось Днем открытых дверей для детишек, где они получили осмотр ведущих профессоров – неврологов, неонатологов. Были проведены нейросонография головного мозга, УЗИ сердца.

Фото: Городской перинатальный центр N2

Напомним, что недоношенные дети делятся на группы в зависимости от массы тела при рождении: низкая масса тела – от 1500 грамм до 2499 грамм, очень низкая масса тела – от 1000 грамм до 1499 грамм, экстремально низкая масса тела – от 500 грамм до 999 грамм.

Подобные мероприятия прошли во всех перинатальных центрах города.