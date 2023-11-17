Они спешили родиться. Праздник для маленьких героев в международный день недоношенных детей

17 ноября – Международный день недоношенных детей – бренд Pampers совместно с Красным Полумесяцем Казахстана провел семейный праздник в "Центре перинатологии и детской кардиохирургии" (Алмата, улица Басенова 2А). Праздник стал финальной частью кампании "Большая забота – самым маленьким!".

Главным событием праздника стало вручение премии "Маленький герой". Каждый ребенок, когда-то родившийся раньше срока в стенах "Центра перинатологии и детской кардиохирургии", получил подарки от Pampers и грамоту "За силу духа и веру в себя с первых минут жизни!".

Фото: MIKHAIL VASSILYEV

Для участников события была организована выставка фотографий "Тогда и сейчас", где были представлены фотографии малышей – сразу после рождения и когда подросли. Событие также включало в себя конкурсы и игровую программу, которую для участников проводили аниматоры.

"Жизнь недоношенных малышей начинается с борьбы. Низкая масса тела, уязвимость организма, обострённая чувствительность кожи – это очень большие вызовы. Каждый такой ребенок – маленький герой с необыкновенной силой духа. Мы были рады чествовать каждого из них на празднике в Международный день недоношенных детей". Глава Procter & Gamble в Центральной Азии Руслан Гамзаев

"Мы рады работать в партнерстве с брендом Pampers. Наша первостепенная задача состояла в организации инфраструктуры проекта, обеспечении качественной поддержки и максимальной эффективности благотворительной программы", – отметил Марат Мельдеханов, генеральный директор Красного Полумесяца Казахстана.

Фото: MIKHAIL VASSILYEV

По словам Евгении Курдановой, мамы Софии, вес которой при рождении составлял 769 граммов, грамота "Маленький герой" может служить и наградой для родителей недоношенных малышей:

"На таких праздниках мамы знакомятся друг с другом. Те, чьи малыши только-только появились на свет недоношенными, видят тех, чьи дети уже подросли – это огромная поддержка! Это помогает не опускать руки, продолжать надеяться на лучшее и вырастить здорового и счастливого малыша".

Фото: MIKHAIL VASSILYEV

Фото: MIKHAIL VASSILYEV

В Казахстане более 22 000 детей ежегодно рождаются раньше срока. Появление таких детей на свет, их рост и развитие было бы невозможно без участия врачей. У каждого из докторов в "Центре перинатологии и детской кардиохирургии" было на празднике множество трогательных историй взаимоотношений с малышами, которые пришли в перинатальный центр здоровыми и полными сил.

"Из общего числа недоношенных малышей примерно четверть рождается с экстремально низкой массой тела – меньше одного килограмма. Однако с каждым годом эта область медицины развивается, и нам становится легче заботиться о малышах, спешивших появиться на свет". Руководитель отдела контроля качества медицинских услуг в неонатологии Центра перинатологии и детской кардиохирургии Ляззат Оналбаева

В рамках кампании "Большая забота – самым маленьким!" бренд Pampers безвозмездно передает более 650 тысяч специальных подгузников для недоношенных малышей в шесть крупнейших перинатальных центров и детских больниц Казахстана, а также помогает с финансированием реабилитации таких детей.

Платный материал.