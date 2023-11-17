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В Астане отметили лучшие подразделения военных сообщений Вооруженных сил

В Астане отметили лучшие подразделения военных сообщений Вооруженных сил Фото: пресс-службы Минобороны
Учебно-методические сборы, организованные Управлением начальника Тыла Вооруженных сил, прошли на базе АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".

В занятиях по профессиональной подготовке приняли участие начальники учреждений и региональных управлений военных сообщений (ВОСО), коменданты железнодорожных комендатур и международных аэропортов Астаны и Алматы.

В Астане отметили лучшие подразделения военных сообщений Вооруженных сил

Фото: пресс-службы Минобороны

К участникам сборов обратился заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов. Он подчеркнул особую роль транспортного сообщения в системе материально-технического обеспечения Вооруженных сил.

В Астане отметили лучшие подразделения военных сообщений Вооруженных сил

Фото: пресс-службы Минобороны

"В текущем году органами военных сообщений проведена большая работа. Созданы региональные управления военных сообщений "Астана", "Алматы", "Восток", "Запад", "Центр" и "Юг". Всеми видами транспорта перевезено более 80 тыс. личного состава и более 100 тыс. тонн различного груза", – озвучил статданные заместитель министра.

В ходе учебно-методических сборов под руководством начальника Тыла Вооруженных сил полковника Армана Мансурова состоялось заседание круглого стола по организации воинских перевозок, проблемным вопросам и путям их решения. К их обсуждению были привлечены представители министерств обороны, транспорта, промышленности и строительства, а также АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".

В Астане отметили лучшие подразделения военных сообщений Вооруженных сил

Фото: пресс-службы Минобороны

Участники заседания сошлись во мнении, что создание условий для своевременного развертывания и полноценного обеспечения группировок войск в особый период зависит от совместных усилий оборонного ведомства, государственных структур и уполномоченных органов транспортных организаций.

Подведя итоги деятельности учреждений ВОСО, генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов поставил ряд задач на 2024 учебный год. Он поручил взять на особый контроль соблюдение мер безопасности на объектах транспорта, продолжить работу по поддержанию объектов транспортной инфраструктуры в готовности в интересах обороны государства, во взаимодействии с органами военного управления, национальным оператором инфраструктуры и местными исполнительными органами организовать проверку воинских перевозочных документов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

По результатам деятельности состоялось награждение лучших подразделений. Первое место по организации воинских перевозок заняло управление ВОСО "Алматы", второе – "Восток", третье – "Юг". В организации железнодорожных перевозок лучшей признана комендатура ВОСО Сарышагана. По авиаперевозкам отличилась комендатура военных сообщений международного аэропорта Алматы.

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