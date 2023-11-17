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Иностранные компании намерены реализовать проекты в сфере АПК в Жамбылской области

Иностранные компании заинтересованы в развитии сферы АПК и дорожной инфраструктуры Жамбылской области Фото: пресс-службы акимата Жамбылской области
Проекты в сфере АПК и развития дорожной инфраструктуры намерены реализовать в Жамбылской области швейцарская и турецкая компании.

Многофункциональный комплекс дорожного сервиса, производство и переработку агропродовольственной продукции совместно со швейцарской, турецкой и арабской компаниями намерены запустить в Жамбылской области.

Соответствующие соглашения на сумму 81,5 млн долларов США подписаны акимом региона Ерболом Карашукеевым и зарубежными инвесторами на площадке Международного инвестиционного круглого стола KGIR-2023. Это обеспечит в регионе создание новых инновационных производств и рабочих мест.

Иностранные компании намерены реализовать проекты в сфере АПК в Жамбылской области

Фото: пресс-службы акимата Жамбылской области

Швейцарская компания INOKS Capital намерена наладить в Жамбылской области выпуск агропродовольственной продукции, арабская компания Al Rajhi International for Investment – реализовать проекты АПК по откорму скота, переработке мясной и овощной продукции, развитию инфраструктуры и ирригационных систем, а турецкая компания YDA İNSAAT SANAYI VE TICARETANONIM ŞIRKETI – построить и запустить многофункциональный комплекс дорожного сервиса.

На территории комплекса категории "А" будут построены гостиница, АЗС, зарядная станция для электромобилей и служба сервиса, объекты общепита, магазины, детская игровая площадка. Все это позволит улучшить транспортную инфраструктуру, увеличить пассажирский поток и грузооборот.

В рамках реализации данного проекта будет трудоустроено свыше 900 жителей региона.

Иностранные компании заинтересованы в развитии сферы АПК и дорожной инфраструктуры Жамбылской области

Фото: пресс-службы акимата Жамбылской области

На сегодняшний день акиматом региона ведется работа по улучшению бизнес-климата, разработаны новые подходы в работе районных акимов с зарубежными инвесторами, ведется точечная работа с инвестициями – от выявления и таргетирования инвестора до коммерческого запуска проекта, применяются лучшие практики, реализованные уже в других регионах страны.

Выступая на панельной сессии KGIR, аким области Ербол Карашукеев отметил, что поддержка инвесторов является для региона важным приоритетом.

"Новый импульс развитию предпринимательства придаст создание субзон рядом с работающими и строящимися предприятиями. Работа субзон позволит развивать вспомогательные производства с участием МСБ региона", – отметил Ербол Карашукеев.

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