Иностранные компании намерены реализовать проекты в сфере АПК в Жамбылской области
Многофункциональный
комплекс дорожного сервиса, производство и переработку агропродовольственной
продукции совместно со швейцарской, турецкой и арабской компаниями намерены
запустить в Жамбылской области.
Соответствующие соглашения на сумму 81,5 млн долларов США подписаны акимом региона Ерболом Карашукеевым и зарубежными инвесторами на площадке Международного инвестиционного круглого стола KGIR-2023. Это обеспечит в регионе создание новых инновационных производств и рабочих мест.
Фото: пресс-службы акимата Жамбылской области
Швейцарская компания INOKS Capital намерена наладить в Жамбылской области выпуск агропродовольственной продукции, арабская компания Al Rajhi International for Investment – реализовать проекты АПК по откорму скота, переработке мясной и овощной продукции, развитию инфраструктуры и ирригационных систем, а турецкая компания YDA İNSAAT SANAYI VE TICARETANONIM ŞIRKETI – построить и запустить многофункциональный комплекс дорожного сервиса.
На территории комплекса категории "А" будут построены гостиница, АЗС, зарядная станция для электромобилей и служба сервиса, объекты общепита, магазины, детская игровая площадка. Все это позволит улучшить транспортную инфраструктуру, увеличить пассажирский поток и грузооборот.
В рамках реализации данного проекта будет трудоустроено свыше 900 жителей региона.
Фото: пресс-службы акимата Жамбылской области
На сегодняшний день акиматом региона ведется работа по улучшению бизнес-климата, разработаны новые подходы в работе районных акимов с зарубежными инвесторами, ведется точечная работа с инвестициями – от выявления и таргетирования инвестора до коммерческого запуска проекта, применяются лучшие практики, реализованные уже в других регионах страны.
Выступая на панельной сессии KGIR, аким области Ербол Карашукеев отметил, что поддержка инвесторов является для региона важным приоритетом.
"Новый импульс развитию предпринимательства придаст создание субзон рядом с работающими и строящимися предприятиями. Работа субзон позволит развивать вспомогательные производства с участием МСБ региона", – отметил Ербол Карашукеев.