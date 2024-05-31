В Карагандинской области на проектах АПК создают новые рабочие места

В Карагандинской области продолжают развивать сельское хозяйство. В этом году в сфере АПК запланировано 13 инвестпроектов при поддержке СПК "Сарыарка", сообщает Zakon.kz.

В регионе развивают животноводство. Современную молочно-товарную ферму откроют в селе Кобетей Нуринского района. Ее мощность рассчитана на 9000 тонн молока в год. В среднем в сутки смогут производить 27 тонн молока. Будет комплекс из пяти ферм, а также силосная площадка для изготовления кормов.

Проект предусматривает содержание 1100 голов. Предприятие приобретет коров породы гольштейн, которая известна как одна из самых молочных.

Производство будет максимально автоматизировано. На новой ферме для сельчан создадут около 70 рабочих мест. В первую очередь будут трудоустраивать местных жителей. Работу сможет получить молодежь, чтобы не уезжать на заработки из родного села.

Фото: gov.kz

Молочно-товарная ферма сама себя будет обеспечивать кормами. Для этого разработан проект строительства водозаборного сооружения и линий водопровода. Он предусматривает орошение 700 гектаров поля, где планируется посадить зеленую кукурузу для силоса и другие зерновые культуры.

А в сфере растениеводства в регионе делают упор на орошаемое земледелие.

Крупнейшее в области сельхозпредприятие "Шахтерское" ежегодно расширяет площадь орошаемых земель. Дополнительно в оборот ввели 200 га со всей инфраструктурой для забора и подачи воды и продолжат наращивать число поливных полей. В этом году применили интенсивную технологию выращивания картофеля.