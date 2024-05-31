Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Карагандинской области на проектах АПК создают новые рабочие места

В Карагандинской области создают новые рабочие места, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 15:15 Фото: gov.kz
В Карагандинской области продолжают развивать сельское хозяйство. В этом году в сфере АПК запланировано 13 инвестпроектов при поддержке СПК "Сарыарка", сообщает Zakon.kz.

В регионе развивают животноводство. Современную молочно-товарную ферму откроют в селе Кобетей Нуринского района. Ее мощность рассчитана на 9000 тонн молока в год. В среднем в сутки смогут производить 27 тонн молока. Будет комплекс из пяти ферм, а также силосная площадка для изготовления кормов.

Проект предусматривает содержание 1100 голов. Предприятие приобретет коров породы гольштейн, которая известна как одна из самых молочных.

Производство будет максимально автоматизировано. На новой ферме для сельчан создадут около 70 рабочих мест. В первую очередь будут трудоустраивать местных жителей. Работу сможет получить молодежь, чтобы не уезжать на заработки из родного села.

В Карагандинской области создают новые рабочие места, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 15:15

Фото: gov.kz

Молочно-товарная ферма сама себя будет обеспечивать кормами. Для этого разработан проект строительства водозаборного сооружения и линий водопровода. Он предусматривает орошение 700 гектаров поля, где планируется посадить зеленую кукурузу для силоса и другие зерновые культуры.

А в сфере растениеводства в регионе делают упор на орошаемое земледелие.

Крупнейшее в области сельхозпредприятие "Шахтерское" ежегодно расширяет площадь орошаемых земель. Дополнительно в оборот ввели 200 га со всей инфраструктурой для забора и подачи воды и продолжат наращивать число поливных полей. В этом году применили интенсивную технологию выращивания картофеля.

В Карагандинской области создают новые рабочие места, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 15:15

Фото: gov.kz

Читайте также

QazaqGaz, Power International Holding и North Caspian Operating Company
QazaqGaz, катарский Power International Holding и North Caspian Operating Company обсудили совместные проекты
депутат, Мажилис, маркировка
Перенести сроки внедрения маркировки и прослеживаемости лекарств предлагает депутат
Назначен председателем правления &quot;КазМунайГаз&quot;
Асхат Хасенов официально возглавил "Казмунайгаз"
Айсулу Омарова
Карагандинская область АПК 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: