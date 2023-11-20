Восстановление турпотока из Китая по итогам 2023 года прогнозируют в Казахстане

Kazakh Tourism прогнозирует восстановление турпотока из Китая в Казахстан по итогам 2023 года. Данный тезис прозвучал на прошедшей в Пекине Международной выставке китайского рынка зарубежных путешествий и туризма, сообщает Zakon.kz.

Как отметила директор департамента продвижения АО "НК "Kazakh Tourism" Шырын Мусина, туризм Казахстана выходит на новый уровень. В частности, активно развивается китайское направление, тем более грядущий 2024-й объявлен в Китае - Годом казахстанского туризма.

"В следующем году запланирован ряд мероприятий, связанных с сектором туризма и культуры, это инфо-туры, блог-туры и многое другое", — пояснила Шырын Мусина.

Всего в Международной выставке китайского рынка зарубежных путешествий и туризма (COTTM), прошедшей в Пекине 15-17 ноября, приняли участие 25 представителей отечественной туристкой отрасли.

Среди них оказались и амбициозные, динамично развивающиеся новички рынка, избравшие целью продвижение нашей страны на международной арене. Например, Panda Travel. Компания использует новые, креативные и современные инструменты в продвижении, что уже возымело результат.

Фото: АО "НК "Kazakh Tourism"

Как ожидают в Kazakh Tourism, молодые компании продолжат популяризировать путешествия по Казахстану как в сфере внутреннего туризма, так и для иностранных гостей.

Напомним, взаимный безвизовый режим между Казахстаном и Китаем вступил в действие с 10 ноября текущего года.

COTTM — ведущая в Китае международная туристская выставка, направленная на выездной туризм и отдых за рубежом. В выставке ежегодно участвуют 5000 профессионалов туризма из КНР.