Восстановление турпотока из Китая по итогам 2023 года прогнозируют в Казахстане
Как отметила директор департамента продвижения АО "НК "Kazakh Tourism" Шырын Мусина, туризм Казахстана выходит на новый уровень. В частности, активно развивается китайское направление, тем более грядущий 2024-й объявлен в Китае - Годом казахстанского туризма.
"В следующем году запланирован ряд мероприятий, связанных с сектором туризма и культуры, это инфо-туры, блог-туры и многое другое", — пояснила Шырын Мусина.
Всего в Международной выставке китайского рынка зарубежных путешествий и туризма (COTTM), прошедшей в Пекине 15-17 ноября, приняли участие 25 представителей отечественной туристкой отрасли.
Среди них оказались и амбициозные, динамично развивающиеся новички рынка, избравшие целью продвижение нашей страны на международной арене. Например, Panda Travel. Компания использует новые, креативные и современные инструменты в продвижении, что уже возымело результат.
Фото: АО "НК "Kazakh Tourism"
Как ожидают в Kazakh Tourism, молодые компании продолжат популяризировать путешествия по Казахстану как в сфере внутреннего туризма, так и для иностранных гостей.
Напомним, взаимный безвизовый режим между Казахстаном и Китаем вступил в действие с 10 ноября текущего года.
COTTM — ведущая в Китае международная туристская выставка, направленная на выездной туризм и отдых за рубежом. В выставке ежегодно участвуют 5000 профессионалов туризма из КНР.