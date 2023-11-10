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Казахстанцы смогут чаще летать в Китай

Казахстанцы смогут чаще летать в Китай Фото: unsplash
Казахстанские власти планируют расширить авиасообщение в Китайскую Народную Республику, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 ноября 2023 года рассказали в Комитете гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта РК:

"С 10 ноября текущего года действует безвизовый режим между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой. В связи с чем Министерством транспорта Республики Казахстан в рамках исполнения поручения главы государства по развитию транспортно-логистического потенциала страны совместно с авиакомпаниями ведется работа по увеличению количества рейсов между странами в целях удовлетворения растущего спроса на воздушные перевозки".

Так, авиакомпания Air Astana в осенне-зимнем сезоне 2023-2024 годов по мере роста пассажиропотока планирует увеличение рейсов по следующим маршрутам:

  • Алматы – Пекин: с 6 до 7 рейсов в неделю;
  • Астана – Пекин: с 1 до 3 рейсов неделю;
  • Алматы – Урумчи: с 2 до 7 рейсов в неделю.

Также в следующем году авиакомпанией Air Astana планируется открытие новых маршрутов в китайские города Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду.

Помимо этого, китайская грузовая авиакомпания Air Logistics с ноября текущего года планирует запустить регулярные грузовые рейсы по маршруту Алматы – Сиань.

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По данным комитета, в настоящее время между РК и КНР выполняется 27 пассажирских регулярных рейсов в неделю (11 рейсов – казахстанскими и 16 рейсов – китайскими авиакомпаниями):

  • Алматы – Пекин: Air Astana – 6 рейсов в неделю:
  • Астана – Пекин: Air Astana – 1 рейс;
  • Астана – Урумчи: Fly Arystan – 2 рейса, China Southern Airlines – 2 рейса;
  • Алматы – Урумчи: Air Astana – 2 рейса, China Southern Airlines – 7 рейсов;
  • Алматы – Сиань: China Southern Airlines – 2 рейса;
  • Астана – Сиань – Пекин: Air China – 2 рейса;
  • Алматы – Ханчжоу: Loong Airlines – 3 рейса.
"В соответствии с действующими договоренностями между авиационными властями Казахстана и Китая назначенным авиакомпаниям двух стран разрешено выполнение 84 рейсов в неделю", – напомнили в пресс-службе КГА.

В ведомстве уточнили, что разрешенные пункты:

  • для авиакомпаний РК: Пекин, Урумчи, Шанхай, Санья, Сиань, Ченду, Хайкоу;
  • для авиакомпаний КНР: Астана, Алматы, Караганда, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Шымкент и еще один город на выбор китайской стороны.

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Ранее сообщалось, что 10 ноября 2023 года вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики. Подробнее здесь.

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Интересное Министерство транспорта РК КГА Казахстан Китай
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