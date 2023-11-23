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В Актобе открыт филиал Института археологии

В Актобе открыт филиал Института археологии имени Алькея Маргулана Фото: пресс-службы акимата Актюбинской области
В Актобе открыт филиал Института археологии имени Алькея Маргулана по Западно-казахстанскому региону. Центр расположен в здании Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова.

В церемонии открытия филиала приняли участие аким области Асхат Шахаров, генеральный директор Института археологии им.А. Маргулана, кандидат исторических наук Акан Онгарулы, ученые-историки и студенты.

Фото: пресс-службы акимата Актюбинской области

Фото: пресс-службы акимата Актюбинской области

"В последние годы, по поручению Главы государства особое внимание уделяется истории и культуре древних цивилизаций, населявших территорию Казахстана. Особое значение в изучении археологического наследия имеет Институт археологии им. Алькея Маргулана, сотрудники которого ведут системную работу и прилагают большие усилия для популяризации в мировом сообществе и научных кругах уникальных открытий, сделанных в нашей стране, в том числе на территории Актюбинской области. Сегодня мы являемся свидетелями исторического события – центр научных исследований четырех областей открывается в Актобе. Это большой праздник для нашей области. Для проведения исследовательских работ будут выделены соответствующие средства. Уверен, что открывшийся в Актобе Западно-Казахстанский филиал позволит объединить научный потенциал Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей и выведет исследовательскую работу в каждом регионе на новый уровень", – сказал Асхат Шахаров, пожелав коллективу филиала успехов.
Фото: пресс-службы акимата Актюбинской области

Фото: пресс-службы акимата Актюбинской области

Филиал Института археологии по Западно-Казахстанскому региону объединит научные работы Актюбинской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.

Фото: пресс-службы акимата Актюбинской области

Фото: пресс-службы акимата Актюбинской области

Открытие научного центра улучшит координацию работы высших учебных заведений, областных историко-краеведческих музеев и других научных организаций в указанных регионах по изучению, сохранению и пропаганде историко-культурного наследия.

Фото: пресс-службы акимата Актюбинской области

Фото: пресс-службы акимата Актюбинской области

Он также будет способствовать повышению интереса школьников и студентов к науке, позволит увеличить туристический потенциал региона.

Фото: пресс-службы акимата Актюбинской области

Фото: пресс-службы акимата Актюбинской области

Отметим, ранее подобные филиалы были открыты в Астане и Северо-Казахстанской области.

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