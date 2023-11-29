На трех казахстанских НПЗ увеличили производство сжиженного нефтяного газа

Компания Petrosun за 11 месяцев 2023 года осуществила поставку сжиженного нефтяного газа (СНГ) на внутренний рынок в объеме 362 744 тонны, что на 2,33% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Увеличение поставки обусловлено повышением производства СНГ на трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Отметим, что упомянутый объем в 362 744 тонны составляет 27% от общего объема газа, распределенного планами, утвержденными комиссией по формированию плана поставки СНГ вне товарных бирж на внутренний рынок РК, на 11 месяцев 2023 года в адрес газоснабжающих организаций.

В силу значительной доли переработки компании Petrosun на Шымкентском НПЗ основные поставки СНГ компания осуществляет в Туркестанскую область, Шымкент, Жамбылскую область, Алматы и Алматинскую область, закрывая за последние три месяца потребность этих регионов по плану поставки СНГ Министерства энергетики РК от 49 до 100%, соответственно перечисленным регионам.

Одними из приоритетных задач в деятельности Petrosun являются поддержка и исполнение государственных программ, а также сохранение стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов.

Весь объем сжиженного нефтяного газа, производимый для Petrosun в 2022 году и за 11 месяцев 2023 года, поставлялся на внутренний рынок. Общий объем составил порядка 748 036 тонн.

Компания реализует СНГ по утверждаемой ежегодно Министерством энергетики РК предельной оптовой цене (за тонну, с НДС):

с июля 2022 года – 37 632 тенге,

с июля 2023 года – 45 158 тенге.

Текущий дефицит на внутреннем рынке продиктован в том числе диспаритетом цен на СНГ с ценами на бензин и дизельное топливо. В первом случае в стране значительно выросло количество автомобилей, переведенных на газ. Во втором – аграрии для сушки зерновых, масличных культур и другой сельхозпродукции стали активно переходить на газ, более доступный по цене, чем удешевленное дизельное топливо, поставляемое по государственной программе на период осенних работ по сушке зерновых и масличных.

Таким образом, темпы роста потребления сжиженного газа значительно превышают темпы его предложения производителями.

По данным Министерства энергетики РК, с начала 2023 года потребление СНГ в Казахстане выросло более чем на 25%.

ТОО "Petrosun", созданное в январе 2012 года, является дочерней организацией АО "Национальная компания "КазМунайГаз"" и ТОО "КННК Интернационал в Казахстане".