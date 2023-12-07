К 30-летию ЦИК Казахстана начала работу Международная научно-практическая конференция

7-8 декабря 2023 года в Астане проходит Международная научно-практическая конференция "Конституционная реформа и избирательная система", приуроченная к 30-летию Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

В мероприятии принимают участие представители центральных избирательных органов иностранных государств – Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Иордании, Молдовы, Монголии, Турции, Эстонии, Кыргызстана, Узбекистана, России и другие.

Международные организации, ассоциации и институты – Исполком СНГ, Всемирная ассоциация избирательных органов, Организация тюркских государств, Межпарламентская ассамблея СНГ и БДИПЧ/ОБСЕ, ПРООН в Казахстане также направили своих представителей.

В конференции участвуют руководители ряда государственных органов республики, депутаты Парламента РК, ученые, члены Экспертного совета при ЦИК РК, Рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью, территориальных избирательных комиссий, представители политических партий, общественных организаций, масс–медиа.

В первый день мероприятия приветственное письмо президента РК Касым–Жомарта Токаева участникам конференции зачитал советник президента Республики Казахстан Ернар Баспаев.

Также свои приветственные письма направили председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев и председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов. Их зачитали заместитель Председателя Сената Парламента РК Жакип Асанов и заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Альберт Рау.

В ходе конференции работают две тематические сессии "Эволюция выборного законодательства в контексте конституционной реформы" и "Актуальные тренды развития избирательных систем".

Видеопоздравления в адрес ЦИК направили генеральный секретарь Всемирной ассоциации избирательных органов доктор Ин–сик Джанг, почетный президент Межпарламентского союза Дуарте Пашеко, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев и Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

Дуарте Пашеко особо отметил Конституционную реформу, инициированную президентом Казахстана Касым–Жомартом Токаевым и поддержанную народом на референдуме 2022 года, как подтверждение того, что мы совершенствуем нашу демократическую и избирательную систему. Он пожелал Казахстану появления новых возможностей для совершенствования и стремления к реализации планов.

В рамках мероприятия ЦИК РК открыта выставка "30 лет Центральной избирательной комиссии РК", где участники конференции имеют возможность ознакомиться с историей избирательной системы республики со дня обретения независимости.

Специально для гостей мероприятия подготовлен документальный фильм о становлении и развитии избирательных органов страны, представленный их вниманию в первый день конференции.

В рамках конференции председатель Центральной избирательной комиссии РК подписал меморандумы о сотрудничестве с главами центральных избирательных органов Армении, Турции и Узбекистана.

Открывая первую сессию "Эволюция выборного законодательства в контексте конституционной реформы", Председатель ЦИК Нурлан Абдиров выступил с докладом.

В своем выступлении Нурлан Абдиров отметил, что Центральная избирательная комиссия стала первым специальным органом в сфере управления избирательным процессом на общегосударственном уровне, возглавив единую систему избирательных органов. С момента своего основания ЦИК неразрывно связана с историей становления Республики Казахстан, непосредственно участвуя в формировании легитимных институтов государственной власти.

Являясь активным членом многих авторитетных международных организаций, Казахстан придерживается всех принятых на себя обязательств по проведению свободных и конкурентных выборов. Все избирательные кампании в нашей стране проходят в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными принципами демократических выборов, содержащимися во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Документе Копенгагенского совещания ОБСЕ (1990 г.).

Фото: election.gov.kz

Глава ЦИК отметил, что:

"фундаментальные новшества выборного законодательства, напрямую связанные с конституционной реформой президента Касым–Жомарта Токаева, всенародно поддержанные на республиканском референдуме 5 июня 2022 года, стали точкой отсчета для новой эпохи общественных отношений, изменив всю конфигурацию политической системы и оказав трансформационное воздействие на избирательное пространство. Фокус сделан на расширении участия граждан в управлении государством посредством электоральных процессов".

Глава ЦИК также акцентировал внимание на стратегических перспективах дальнейшего развития комиссии и определения таких ее элементов, как видение, миссия, ценности, принципы, цели, приоритеты.

"А все эти элементы вытекают из мандата комиссии, определенного Конституционным законом о выборах: ЦИК РК – это государственный избирательный орган по подготовке и проведения референдумов и выборов".

В рамках сессии с докладами выступили министр юстиции РК Азамат Ескараев, вице–министр культуры и информации РК Данияр Кадиров, заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, рассказавшие о работе ведомств в периоды электоральных кампаний.

О передовом опыте в области выборов на примере Турции рассказал председатель Высшего избирательного совета Турецкой Республики Ахмет Йенер.

Он также подчеркнул, что на 10-м Саммите Организации тюркских государств, прошедшем 3 ноября 2023 года под председательством Казахстана, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил важность укрепления сотрудничества турецких государств в избирательной сфере и предложил создать Консультативный совет центральных избирательных органов стран-членов ОТГ. Он выразил уверенность, что эта инициатива будет реализована и, несомненно, выведет нашу коллективную приверженность укреплению демократического управления на практический уровень.

Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили выступил с докладом об основных путях развития избирательной системы Грузии и современных вызовах.

С докладом "Конституционная реформа и дальнейшее совершенствование избирательного законодательства Республики Беларусь" выступил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Вадим Ипатов.

В своем видеовыступлении Председатель Национальной избирательной комиссии Венгрии доктор Атилла Надь, сказал, что три десятилетия, прошедшие с момента создания Центральной избирательной комиссии Казахстана, были выдающимся периодом в человеческом плане. Он выразил надежду, что ЦИК РК продолжит свою успешную и плодотворную работу в последующие годы, помня о важности работы избирательных органов, которая заключается в стремлении обеспечить избирателям возможность выразить свою волю.

Также в рамках сессии выступил в онлайн режиме заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ – директор МИМРД МПА СНГ Иван Мушкет.

В ходе второй сессии "Актуальные тренды развития избирательных систем" своим видение развития избирательной системы поделились Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова, Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Константин Мазуревский.

С докладом "Избирательная реформа в Республике Молдова" выступил секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Молдова Александр Берлинский.

Член Центральной избирательной комиссии Иордании доктор Раед Аль Адван выступил с докладом "Изменения в законе о выборах в свете итогов работы Королевского комитета по модернизации политической системы".

Председатель Республиканской избирательной комиссии Республики Сербия Владимир Димитриевич, председатель ЦИК Индии Раджива Кумара и председатель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Гулмурад Мурадов направили свои видеовыступления.

О современных избирательных технологиях рассказал эксперт ОБСЕ доктор Давид Дуэнас–Сид.

Также в рамках второй сессии выступил вице–министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, руководитель Центра электорального обучения Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан Жанар Букановой и заместитель Генерального прокурора Эстонии, член Национального избирательного комитета Эстонии Дилайла Нахкур–Таммиксаар, рассказавшая об интернет–голосовании как основном методе выборов в Эстонии.

Завершился первый день конференции компетентными, обстоятельными дискуссиями практиков и экспертов в области выборов и электорального права.

Во второй день конференции, 8 декабря, планируется презентационное мероприятие в Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности, а также презентация новых печатных изданий по выборной тематике.