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Министр обороны Казахстана прибыл в Катар с официальным визитом

подписание документа Фото: пресс-служба Минобороны РК
Военная делегация под руководством министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прибыла в Доху по приглашению заместителя премьер-министра – государственного министра по делам обороны Катара Халеда бен Мухаммеда Аль-Аттыйя, сообщает Zakon.kz.

В этом году страны отметили 30-летие с момента установления дипломатических отношений.

Стороны обсудили перспективные направления военного сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

встреча

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Министр обороны Казахстана подчеркнул значимость встречи, которая, по его мнению, станет важной вехой в истории двустороннего сотрудничества оборонных ведомств.

встреча

Фото: пресс-служба Минобороны РК

По итогам переговоров было подписано Соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Республики Казахстан и государства Катар.

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