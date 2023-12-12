Министр обороны Казахстана прибыл в Катар с официальным визитом
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Военная делегация под руководством министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прибыла в Доху по приглашению заместителя премьер-министра – государственного министра по делам обороны Катара Халеда бен Мухаммеда Аль-Аттыйя, сообщает Zakon.kz.
В этом году страны отметили 30-летие с момента установления дипломатических отношений.
Стороны обсудили перспективные направления военного сотрудничества, представляющих взаимный интерес.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Министр обороны Казахстана подчеркнул значимость встречи, которая, по его мнению, станет важной вехой в истории двустороннего сотрудничества оборонных ведомств.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
По итогам переговоров было подписано Соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Республики Казахстан и государства Катар.
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