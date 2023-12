Как используют помощь СУАР в развитии сотрудничества "Хоргос" и "Дулаты"

Член партийной группы Или-Казахского автономного округа, заместитель секретаря партийного комитета командования передового фронта Цзянсу в ИКАО Ли Чжанчао, посетил пункт пропуска "Дулаты".

Его сопровождали заместитель руководителя Административного комитета СЭХ "Хоргос", заместитель секретаря партийного комитета города Хоргос, руководитель рабочей группы по помощи СУАР из города Ляньюньган Сюй Фэн.

Ли Чжанчао посетил пункт пропуска "Дулата", компанию "Shengyue Plastic Industry Co., Ltd" и компанию "Dongrun Intelligent Instrument Co., Ltd." Он подробно изучил ситуацию с развитием пункта пропуска с помощью наблюдения на месте, заслушивания отчетов и обмена мнениями на месте. Он отметил, что пограничный пункт "Дулаты" обладает выдающимися преимуществами в местоположении и является одним из важных торговых пунктов между Китаем и Казахстаном.

Группа по помощи СУАР из Цзянсу и города Ляньюньган должна точно понимать направление и ключевые задачи своей помощи в СУАР, прилагать усилия по продвижению проектов и с фактическими методами, более реальным стилем работы и более бодрым рабочим настроем сосредотачиваться на развитии проекта помощи СУАР, способствуя интегрированной работе между пограничным пунктом "Хоргос" и пограничным пунктом "Дулаты". Группа Ляньюньган выразила намерение активно продвигать строительство и эксплуатацию проектов помощи в СУАР, непрерывно улучшать комплексную эффективность помощи в СУАР и предоставлять энергичную поддержку для высококачественного развития экономики и общества, повышения благосостояния населения.

С начала этого года группа Ляньюньгана тщательно реализовывает требования центрального руководства по помощи СУАР, опирается на реалии пограничных пунктов пропуска "Хоргос" и "Дулаты", придерживается сочетания краткосрочных и долгосрочных мероприятий, развития промышленности, талантов, благосостояния населения и других аспектов, всего распределено 12 проектов помощи СУАР, вложено свыше 70 миллионов юаней в помощь СУАР, продвигают обширное развитие работы в области промышленности, талантов, жизненного уровня населения и других направлений, содействуя внутреннему и внешнему интегрированному развитию Хоргоса.