Где покататься на лыжах и сноуборде около Хоргоса

Зима наступила, и зимние виды спорта, такие как лыжи и наслаждение снегом, стали неотъемлемой частью. "Куда поехать кататься на лыжах" стало популярным запросом при поиске зимних развлечений.

Для обогащения культурной жизни местного населения в сфере ледяной и снежной активности курорт по зимнему спорту "Любовь к снегу" в селе Ичагашань города Хоргос, благодаря улучшению инфраструктуры для зимних видов спорта и повышению качества туристических услуг, превратил "холодные ресурсы" в "теплую энергию".

18 декабря "Любовь к снегу" официально открылась для посетителей. Здесь представлены различные виды зимнего спорта, такие как катание на лыжах, сноубординг, снегоходы и многое другое. Атмосфера здесь насыщена восторгом, позволяя туристам и любителям лыж почувствовать полный всплеск энтузиазма зимнего туризма. Посетители получают новое снаряжение для лыж в обновленном зале для аренды и не могут дождаться, чтобы почувствовать "скорость и страсть" в мире снега и льда.





"Сегодня впервые пришел на лыжный курорт, довольно захватывающе. В будущем я также приведу сюда родственников и друзей". Турист Ян Чжифэн

Общая площадь лыжного курорта составляет около 18 гектаров, средний трек для лыжников – 900 м, начальный трек – 500 м, кольцевой трек – 1200 м, средняя ширина лыжных трасс – 100 м. Здесь могут одновременно кататься более 1000 человек. Туристы наслаждаются красивыми пейзажами из снега, фотографируют снег и катаются на лыжах.

"На данный момент все подготовительные работы на лыжном курорте завершены. Мы предоставим посетителям лучший опыт катания на лыжах, чтобы любители лыж получили наслаждение от качественного обслуживания". Руководитель курорта "Любовь к снегу" Ли Мэй

В последние годы село Ичагашань, опираясь на стратегию "Сильная индустрия, стабильные основы", глубоко интегрирует народную культуру, сельское развитие, развитие промышленности и туризм, связывая лыжный курорт "Любовь к снегу" с парком современного сельского развития, цветочным плантационным парком, домашними фермами, парком развлечений, местом для организации свадеб на природе, площадкой для стрельбы из лука, площадью для культурного обмена. Это создает туристический маршрут, объединяя отдых и развлечения, культурные мероприятия и другие аспекты.

Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"

"Мы берем на себя обязанность служить экономическому развитию, предоставляя качественные услуги в полном объеме. Опираясь на лыжный курорт "Любовь к снегу", мы привлечем больше туристов, чтобы насладиться уникальной культурой села Ичагашань, разгоним зимний туризм и усилим приверженность людей к своему прекрасному дому", – сказал заместитель секретаря партийного комитета села Ичагашань Ван Тиечжу.

