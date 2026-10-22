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События

Безопасность детей и профилактику подростковой преступности обсудили в Генпрокуратуре

заседание в Генрокуратуре, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 12:22 Фото: Генеральная прокуратура
Под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, сообщает Zakon.kz.

Участники обсудили профилактику подростковых правонарушений, буллинга, суицидов и наркомании, а также совершенствование системы защиты детей.

В заседании приняли участие первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев, заместитель председателя Курултая Динара Закиева, помощник президента Эльдар Толганбаев, члены Координационного совета, депутаты Курултая, руководители государственных органов, а также прокуроры и акимы областей посредством видеоконференцсвязи.

заседание в Генрокуратуре, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 12:22

Фото: Генеральная прокуратура

С докладами выступили начальник Службы по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генеральной прокуратуры Даулет Акылбеков, заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха и вице-министр просвещения Жайык Шарабасов.

За последние три года около 7 тысяч несовершеннолетних совершили преступления, каждое второе из которых относится к категории тяжких и особо тяжких. Осуждено около 2,5 тысячи подростков, еще 3 тысячи состоят на профилактическом учете полиции. Только в текущем году поступило более 2 тысяч обращений по фактам буллинга.

"В продолжение обсуждения практических механизмов защиты детей Динара Закиева отметила, что более 800 тысяч детей нуждаются в помощи с учетом повторных выявлений. Для их индивидуального сопровождения участникам заседания продемонстрирована единая государственная платформа "BALAZHAN", разработанная совместно с АО "Казахтелеком", которая позволяет в центре и на местах отслеживать состояние каждого выявленного ребенка, причины возникновения проблем и принимаемые меры поддержки", – сообщили в Генпрокуратуре.
заседание в Генрокуратуре, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 12:22

Фото: Генеральная прокуратура

На заседании также рассмотрены вопросы профилактики наркомании среди несовершеннолетних, раннего выявления детей из группы риска с помощью цифровых инструментов.

В целях раннего выявления угроз Генеральной прокуратурой апробирована IT-система "AiMap", которая позволяет выявлять аккаунты учащихся, регулярно посещающих интернет-ресурсы по продаже наркотиков.

Наряду с цифровыми решениями реализуются практические проекты.

В рамках проекта Генеральной прокуратуры "Саналы ұрпақ" за 10 месяцев проведено 19 тысяч рейдов, на профилактический учет поставлено 4 тысячи подростков, в ночное время в развлекательных заведениях выявлено 2 400 детей. У 304 кафе отозваны лицензии на реализацию алкоголя. Подростковая преступность снизилась на 7%.

"По инициативе прокуратуры Жамбылской области в 190 школах введена должность заместителя директора по правовым вопросам. В результате преступность в отношении несовершеннолетних снизилась на 24,7%, среди самих несовершеннолетних – на 3,4%, а количество преступлений против половой неприкосновенности – на 54,5%. Данный формат предложено масштабировать по всей республике", – сообщили на заседании.
Берик Асылов, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 12:22

Фото: Генеральная прокуратура

По итогам заседания определены задачи по усилению межведомственной профилактики. Комитету по охране прав детей предлагается закрепить координирующую роль в раннем выявлении буллинга, суицидальных рисков и других угроз; включить показатели профилактической работы в оценку деятельности акимов; расширить возможности оказания правовой помощи несовершеннолетним через контакт-центр "111".

Генеральным прокурором отмечена важность создания и тиражирования полезного образовательного контента для детей в социальных сетях в рамках продвижения концепций "Закон и Порядок", "Адал Азамат" и "Таза Қазақстан", а также повышения ответственности уполномоченных государственных органов за их безопасность и благополучие.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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