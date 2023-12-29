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Новая марка накануне Нового года

Фото: Zakon.kz Фото: пресс-служба KPI
Компания KPI освоила выпуск новой марки полипропилена (PP) –PP H350 FF/7. Эта марка, обладающая уникальными свойствами, весьма востребована на динамичном полимерном рынке.

Марка PP H350 FF/7 представляет собой перспективное решение для производства нетканых материалов, включая спанбонд и волокна. Применение этого материала широко распространено в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, медицина, строительство, легкая промышленность, фильтрация и рекламная продукция.

Фото: Zakon.kz

Фото: пресс-служба KPI

В сельском хозяйстве можно производить укрывные полотна, агротекстиль, оборудование парников и теплицы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Тимур Казангапов

В медицине марка используется для выпуска одноразовой медицинской одежды, хирургических комплектов, салфеток, расходников.

Фото: Zakon.kz

Фото: Тимур Казангапов

В строительстве - для гидроизоляционных мембран, геотекстиля, георешеток, а также фурнитурно-упаковочных материалов, ортопедических матрасов, чехлов, мягкой мебели, воздушных автомобильных фильтров, фильтров пылесосов, респираторов, сумок, чехлов, футляров.

Фото: Zakon.kz

Фото: Тимур Казангапов

Компания KPI продолжает укреплять свои позиции на рынке. PP H350 FF/7 обещает стать инновационным решением в производстве нетканых материалов.

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