Икра на Новый год: что полезнее – красная или черная

Красная и черная икра – традиционные новогодние деликатесы, и обе обладают полезными свойствами. Об этом Zakon.kz рассказала диетолог Татьяна Селезнева.

Так, икра содержит много белка, полезные жиры, йод, железо, кальций, калий, а также жирорастворимые витамины А, Д, Е и Омега‑3.

"В красной икре немного больше белка – до 30% в некоторых сортах. Он легко усваивается. В черной икре больше жиров, особенно Омега‑3, что делает ее ценным продуктом, но она встречается реже и стоит дороже", – отметила специалист в разговоре с изданием "АиФ".

