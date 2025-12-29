#Казахстан в сравнении
Советы

Икра на Новый год: что полезнее – красная или черная

икра, стол, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 13:28 Фото: pexels
Красная и черная икра – традиционные новогодние деликатесы, и обе обладают полезными свойствами. Об этом Zakon.kz рассказала диетолог Татьяна Селезнева.

Так, икра содержит много белка, полезные жиры, йод, железо, кальций, калий, а также жирорастворимые витамины А, Д, Е и Омега‑3.

"В красной икре немного больше белка – до 30% в некоторых сортах. Он легко усваивается. В черной икре больше жиров, особенно Омега‑3, что делает ее ценным продуктом, но она встречается реже и стоит дороже", – отметила специалист в разговоре с изданием "АиФ".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 13:28
Что приготовить на Новый год 2026: эти блюда принесут удачу в год Лошади

Ранее психолог Алена Никольская обратилась к тем, у кого нет по-прежнему праздничного настроения, несмотря на предновогоднюю суету и ярко украшенные улицы городов. Эксперт предложила несколько нестандартных, но эффективных техник, которые помогают снизить тревожность и вернуть ощущение праздника.

