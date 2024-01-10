Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Хоргосе предлагают быстро освоить навыки горнолыжного спорта

Хоргос предлагает быстро освоить навыки горнолыжного спорта Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"
Погода ясная, в селе Ичегашань города Хоргос, толпы людей на горнолыжном курорте "Любовь к снегу", весело и оживленно. Туристы из различных уездов Или-Казахского автономного округа наслаждаются скоростью к горнолыжному спорту.
С момента открытия горнолыжного курорта "Любовь к снегу" он привлек множество любителей зимних видов спорта: некоторые приходят семьями, другие приезжают с друзьями. Для новичков курорт предоставляет возможность быстро освоить навыки горнолыжного спорта через уроки на местности и создание горнолыжных клубов, стимулируя жителей к горнолыжному влечению и позволяя большему числу людей наслаждаться здоровьем и радостью, которые приносит зимний спорт.

Инструктор Сю Нин сказал:
"Каждую зиму я работаю тренером на горнолыжном курорте "Любовь к снегу", главная задача - быстро научить новичков основам горнолыжного мастерства и обеспечить безопасность".
Еще до рассвета на горнолыжном курорте начинается азарт: любители горнолыжного спорта в полном вооружении, снежные бои в руках, на лыжах свободно мчатся по снежной поверхности.
Хоргос предлагает быстро освоить навыки горнолыжного спорта

Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"

После веселой игры на горнолыжном курорте Гао Цзин и его друзья выложили свои впечатления в социальной сети.

Турист Гао Цзин сказал:
"Прокатиться на лыжах с горы, ветер шумит в ушах, все выглядят круто. Инструктор очень ответственный, семья и друзья отлично проводят время, мы даже пообедали здесь, вкусно и доступно, это действительно того стоило. Для предоставления разнообразного опыта горнолыжный курорт "Любовь к снегу" добавил новые развлекательные площадки, такие как ледяная стрельба из лука, катание на коньках, а также увеличил зону питания до 100 квадратных метров и добавил 6 снежных студий под открытым небом, предлагая фаст-фуд, шашлыки и горячие напитки, обеспечивая обширный сервис по еде, напиткам и развлечениям для широкого круга туристов".
Турист Ли Чжигао сказал:
"Это мой первый раз здесь, и мое самое большое впечатление – удобства. Здесь не только можно отдохнуть, но и попробовать много вкусной еды. Мы весело проводим время, еда тоже отличная, это приносит нам много радости".
Чтобы создать теплый, уникальный и эмоциональный зимний туристический курорт для горожан и посетителей, горнолыжный курорт "Любовь к снегу" предоставит скидку 20% во время китайского Нового года, студенческие билеты и специальные купоны, активно рекламируя свои уникальные ресурсы через TikTok, Meituan и другие платформы, чтобы горнолыжный спорт стал самым модным способом провести китайский Новый год.
Хоргос предлагает быстро освоить навыки горнолыжного спорта

Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"

Руководитель горнолыжного курорта "Любовь к снегу" Чжан Хун сказал:
Хоргос предлагает быстро освоить навыки горнолыжного спорта

Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"

"Горнолыжный курорт "Любовь к снегу" благодаря постоянной модернизации и оптимизации значительно улучшился как в общей среде, так и в оборудовании. Мы будем продолжать совершенствовать различные вспомогательные объекты и места развлечений, используя самый теплый рабочий настрой и лучший опыт, чтобы встретить каждого посетителя с открытыми объятиями".

Платный материал.

Читайте также

Хоргос планирует развивать внешнюю торговлю через культурно-спортивные обмены
Хоргос планирует развивать внешнюю торговлю через культурно-спортивные обмены
Культурные события года в Алматы: 334 концерта, более 1,6 млн посетителей и звезды мирового уровня
Культурные события года в Алматы: 334 концерта, более 1,6 млн посетителей и звезды мирового уровня
Сделка, шахта, депутат о Qarmet, Казахстан
Если бы сделки не было, мы бы увидели настоящую трагедию – депутат о Qarmet
Айсулу Омарова
Хоргос
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
2024 год может стать самым жарким в истории
2024 год может стать самым жарким в истории
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: