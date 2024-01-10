В Хоргосе предлагают быстро освоить навыки горнолыжного спорта

Погода ясная, в селе Ичегашань города Хоргос, толпы людей на горнолыжном курорте "Любовь к снегу", весело и оживленно. Туристы из различных уездов Или-Казахского автономного округа наслаждаются скоростью к горнолыжному спорту.

С момента открытия горнолыжного курорта "Любовь к снегу" он привлек множество любителей зимних видов спорта: некоторые приходят семьями, другие приезжают с друзьями. Для новичков курорт предоставляет возможность быстро освоить навыки горнолыжного спорта через уроки на местности и создание горнолыжных клубов, стимулируя жителей к горнолыжному влечению и позволяя большему числу людей наслаждаться здоровьем и радостью, которые приносит зимний спорт.

Инструктор Сю Нин сказал:

"Каждую зиму я работаю тренером на горнолыжном курорте "Любовь к снегу", главная задача - быстро научить новичков основам горнолыжного мастерства и обеспечить безопасность".

Еще до рассвета на горнолыжном курорте начинается азарт: любители горнолыжного спорта в полном вооружении, снежные бои в руках, на лыжах свободно мчатся по снежной поверхности.

Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"

После веселой игры на горнолыжном курорте Гао Цзин и его друзья выложили свои впечатления в социальной сети.

Турист Гао Цзин сказал:

"Прокатиться на лыжах с горы, ветер шумит в ушах, все выглядят круто. Инструктор очень ответственный, семья и друзья отлично проводят время, мы даже пообедали здесь, вкусно и доступно, это действительно того стоило. Для предоставления разнообразного опыта горнолыжный курорт "Любовь к снегу" добавил новые развлекательные площадки, такие как ледяная стрельба из лука, катание на коньках, а также увеличил зону питания до 100 квадратных метров и добавил 6 снежных студий под открытым небом, предлагая фаст-фуд, шашлыки и горячие напитки, обеспечивая обширный сервис по еде, напиткам и развлечениям для широкого круга туристов".

Турист Ли Чжигао сказал:

"Это мой первый раз здесь, и мое самое большое впечатление – удобства. Здесь не только можно отдохнуть, но и попробовать много вкусной еды. Мы весело проводим время, еда тоже отличная, это приносит нам много радости".

Чтобы создать теплый, уникальный и эмоциональный зимний туристический курорт для горожан и посетителей, горнолыжный курорт "Любовь к снегу" предоставит скидку 20% во время китайского Нового года, студенческие билеты и специальные купоны, активно рекламируя свои уникальные ресурсы через TikTok, Meituan и другие платформы, чтобы горнолыжный спорт стал самым модным способом провести китайский Новый год.

Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"

Руководитель горнолыжного курорта "Любовь к снегу" Чжан Хун сказал:

Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"