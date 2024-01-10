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Хоргос планирует развивать внешнюю торговлю через культурно-спортивные обмены

Хоргос планирует развивать внешнюю торговлю через культурно-спортивные обмены Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"
С момента создания Национальной базы внешней культурной торговли (Или), Хоргос ставит перед собой цель продвигать цифровую трансформацию и модернизацию культурной индустрии, всесторонне повышать уровень развития культурной индустрии на международном уровне.
При этом ускорять формирование новых конкурентных преимуществ в области внешней культурной торговли и активно использовать возможности Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

В 2023 году Национальная база внешней культурной торговли (Или) провела более 370 международных культурных мероприятий, таких как спортивные соревнования, художественные выступления, форумы, выставки национальных произведений и обмен культурными традициями. Также было проведено 4 сессии медиа-салонов Центральная Азия - Китай в Китайском культурном центре.

Организованы праздничные мероприятия. На базе МЦПС "Хоргос" проведены международный шопинг-фестиваль, международная выставка меха Центральной Азии, китайское шоу "Гуочао", парад украшенных машин, весенний музыкальный фестиваль, китайско-казахстанский турнир по фрисби и другие события, реализующие двусторонний культурный обмен между Китаем и Казахстаном.

Создание брендов спортивных событий. На базе МЦПС "Хоргос" развиваются международные спортивные соревнования, такие как международный боксерский турнир, международный марафон, гонка на велосипедах вдоль границы Китая и Казахстана, проведены 15 спортивных мероприятий, способствующих развитию туризма вдоль границы.

Организация торговых и выставочных мероприятий. На базе Международного выставочного центра проводятся новые форматы выставок, такие как MICE-туризм, шопинг-туризм, выставочный туризм. Организованы первая международная выставка сельскохозяйственной продукции Или-Казахского автономного округа, международная автомобильная выставка и первая китайская выставка продукции Линьи.

Создание совместного корреспондентского пункта Китая и Казахстана. Воспользовавшись мероприятиями по внешнему обмену, усиливается сотрудничество Или-Казахского автономного округа и Казахстана в области торговли, гуманитарных связей, развития городов-побратимов и областей, что способствует взаимному пониманию и дружбе между двумя народами, открывая новую страницу в международной коммуникации.

Город Хоргос ставит своей цель создать "цифровой границы и культурного порта", сделать Хоргос международным центром культурного обмена по Шелковому пути, инновационным центром внешней культурной торговли Китая, а также окном международного сотрудничества на западе Китая, чтобы позволить большему количеству выдающихся культурных продуктов и услуг Китая выходить за границу и идти в мир.

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