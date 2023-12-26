В Хоргосе открыли сухопутный маршрут для перевозки двух валют между Китаем и Казахстаном

С момента создания района Хоргос зоны свободной торговли в Синьцзяне, филиал Сельскохозяйственного банка в городе Хоргос активизировал уровень сотрудничества между государственными органами, банками и предприятиями.

Он поддерживает реформы и инновации в зоне свободной торговли в Синьцзяне и открывает сухопутные трансграничные транспортные маршруты для китайского юаня и казахстанского тенге.

Филиал Сельскохозяйственного банка в городе Хоргос активно обслуживает строительство зоны свободной торговли, первым среди банков создал стойку для обмена казахстанского тенге, открыл "зеленый коридор" обслуживания и расширил деятельность обмена банкнотами казахстанского тенге.

Фокусируясь на высококачественном развитии зоны свободной торговли, банк укрепляет свою общую финансовую способность, непрерывно улучшает обслуживание в сфере финансовых услуг, повышает общую эффективность строительства зоны свободной торговли. На текущий момент филиал Сельскохозяйственного банка в городе Хоргос провел 5 операций обмена казахстанского тенге, общая сумма которых составила 55,23 миллиона казахстанских тенге.

Директор филиала Сельскохозяйственного банка в городе Хоргос Тан Юй сказал:

"Мы активно оптимизируем процессы обслуживания обмена казахстанского тенге, эффективно удовлетворяя потребности предприятий и жителей Китая и Казахстана в валютном обмене при трансграничной торговле, туристических покупках и других сферах, увеличиваем активность двусторонних операций по обмену валют, придавая новый импульс развитию зоны свободной торговли".