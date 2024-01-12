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В Алматы почтили память "короля Панджшера" Бориса Керимбаева

В Алматы почтили память "короля Панджшера" Бориса Керимбаева Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В городском парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялось памятное мероприятие, посвященное ветерану Афганской войны полковнику Борису Керимбаеву.

12 января Борису Тукеновичу Керимбаеву исполнилось бы 76 лет. Отдать дань мужеству и героизму воина-интернационалиста собрались курсанты, солдаты-срочники Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, воспитанники военно-патриотических клубов имени полковника Бориса Керимбаева и "Киров".

"Мы скорбим по утрате, но в то же время восхищаемся и вдохновляемся мужеством легендарного Кара майора. Пример Бориса Тукеновича говорит о том, что даже в самых сложных ситуациях и непримиримых конфликтах есть место для диалога", – сказал курсант пятого курса Военного института Мейиржан Досахметов.
В Алматы почтили память

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Борис Тукенович Керимбаев отдал службе более 35 лет, самые трудные из них пришлись на Афганистан. Он командовал 177-м отдельным отрядом специального назначения, организованным на базе 22-й отдельной бригады специального назначения в городе Капчагай Алматинской области. Это формирование называли "мусульманским отрядом", так как оно было укомплектовано преимущественно из кыргызов, казахов, узбеков и таджиков.

В Панджшерском ущелье Афганистана происходили самые ожесточенные столкновения сил моджахедов со спецназом армии Советского Союза. Талантливый командир Борис Керимбаев устраивал засады, вылазки малыми силами, штурмовал высоты, организовывал ложные маневры, запутывая противника. Поэтому его подразделение всегда выходило из самых опасных переделок с наименьшими потерями.

В Алматы почтили память

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Кара майор был великолепным переговорщиком. Он заставил пойти на перемирие самого влиятельного полевого командира моджахедов. Неслучайно несгибаемого спецназовца назвали "королем Панджшера".

В Алматы почтили память

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Военнослужащие Вооруженных сил, курсанты военных вузов, уланы и жассарбазовцы свято чтут память прославленного героя. Ему посвящены экспозиции в Государственном военно-историческом музее, на его малой родине в поселке Райымбек Алматинской области установлен памятник-мемориал, на стене дома, где жил герой, – мемориальная доска.

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