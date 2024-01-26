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Руза Бейсенбайтеги выписана с рекомендацией диспансерного наблюдения

Агрессивная женщина напугала прохожих в Павлодаре Фото: Zakon.kz
В обед 24 января 2024 года медикам поступил звонок о том, что женщина ведет себя агрессивно по отношению к прохожим на улице в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи установлены признаки психического расстройства у 66-летней жительницы областного центра.

Как уточнили в областном управлении здравоохранения, ее госпитализировали в Павлодарский областной центр психического здоровья.

"На протяжении двух дней врачами Центра проводилось лечение пациента. По итогам контрольного осмотра врачей, а также решением консилиума, отмечена положительная динамика психического состояния, в связи с чем пациентка выписана с рекомендацией диспансерного наблюдения".Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

Также сказано, что в соответствии с законодательством в сфере здравоохранения в случае ухудшения психического состояния и последующего повторного возникновения угрозы для общества пациент будет помещен на лечение.

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