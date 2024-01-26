В Алматы прошли сборы тыловиков воинских подразделений СВО

На базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи прошел сбор с начальниками служб тылового обеспечения воинских частей СВО Алматинского гарнизона.

Основной целью являлось повышение уровня квалификационной подготовки специалистов тыловых служб.



В ходе занятий основное внимание заострено на специальной и методической подготовке. Руководителями занятий даны рекомендации по улучшению ведения тылового обеспечения. В столовой и складах военного института тыловики закрепили навыки в организации проверки наличия и качественного состояния имущества по доведению норм довольствия и контролю приема пищи, составления меню, а также принципа работы стационарного склада горюче-смазочных материалов и пункта заправки техники.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Наша основная задача была – обучить офицеров тыла правильной организации служебной деятельности, в том числе установить единый порядок учета согласно руководящим документам. Также довели новые требования, касающиеся специфики службы", – отметил руководитель сбора, заместитель начальника ВИИРЭиС по тылу подполковник Ержан Жамбаев.

По мнению участников сбора, занятия прошли на высоком организационно-методическом уровне.

"В рамках учебного сбора мы все почерпнули для себя много нового и интересного. После прибытия на место службы буду применять их в своей деятельности", – поделился участник сбора старший сержант Илияс Маханбетов из войсковой части 97617.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

На сегодня служба тыла является одной из главных составляющих казахстанской армии в поддержании высокой боевой готовности войск. Тыловиками проводится большая работа по обеспечению военнослужащих Вооруженных сил всеми видами норм довольствия.

