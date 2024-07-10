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В Алматы прошли воинские сборы тыловиков

Прошли в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 13:10 Фото: Алматинский гарнизон
Сборы специалистов тылового обеспечения, в которых приняли участие более 120 человек, призванных местными органами военного управления Алматы для повышения уровня подготовки и совершенствования воинских навыков, прошли на базе воинской части 29219, сообщает Zakon.kz.

В ходе подготовки под руководством опытных инструкторов военнообязанные прошли обучение по ведению войскового хозяйства, организации питания, обеспечению вещевым имуществом и другим аспектам тылового обеспечения. Особое внимание уделялось подготовке узких специалистов, таких как повара, пекари, мастера по ремонту топливной аппаратуры и вещевого имущества, начальники прачечных и вещевых мастерских, а также ветеринарные фельдшеры и лаборанты.

Прошли в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 13:10

Фото: Алматинский гарнизон

С завершением обучения военнообязанных поздравили первый заместитель – начальник штаба тыла Вооруженных сил РК подполковник Зангар Омаров, участник Великой Отечественной войны Василий Зинченко и ветераны тыла. В торжественной обстановке участникам сборов объявили о присвоении очередного воинского звания и вручили благодарственные письма.

Прошли в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 13:10

Фото: Алматинский гарнизон

"Участие в сборах стало для нас ценным опытом. Мы актуализировали знания и навыки, а также улучшили физическую форму". Лейтенант запаса Артем Тумбаев
Прошли в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 13:10

Фото: Алматинский гарнизон

Воинские сборы с целью повышения боевой и мобилизационной готовности в Вооруженных силах проводятся ежегодно, при этом сборы военнообязанных по подготовке узких специалистов тылового обеспечения организованы впервые.

Прошли в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 13:10

Фото: Алматинский гарнизон

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