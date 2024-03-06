Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев отметил важную роль Национальной комиссии по делам женщин в развитии Казахстана

Токаев, обращение, Нацкомиссия по делам женщин, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 14:49 Фото: Министерство культуры и информации
Глава государства направил приветственное обращение в связи с 25-летием Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

В форуме женщин Казахстана, посвященном юбилейной дате, приняли участие депутаты Парламента, представители международных организаций и гражданского сектора, международные партнеры, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.

Токаев, форум, поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 14:49

Фото: Министерство культуры и информации

В приветственном адресе участникам форума Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль Национальной комиссии в развитии Казахстана на протяжении 25 лет.

"Комиссия играет огромную роль в обеспечении гендерного равенства, укреплении института семьи, защите материнства и детства, выступает эффективной площадкой, объединяющей усилия уполномоченных органов, гражданского сектора и бизнеса. Эксперты Национальной комиссии активно участвуют в разработке законов и государственных программ, реализуют важные социальные проекты и инициативы. За последние годы в нашей стране отменен список запрещенных для женщин профессий, введены избирательные квоты, в системе органов внутренних дел созданы подразделения по защите прав женщин. Во многом благодаря плодотворной деятельности Нацкомиссии Казахстан ратифицировал ряд международных конвенций и выполняет все обязательства по преодолению гендерного неравенства. Мы продолжим принимать системные меры для повышения роли женщин в обществе и продвижения семейных ценностей, шаг за шагом созидая Справедливый Казахстан – государство равных возможностей для всех", – говорится в поздравлении.

Участники форума обсудили важные вопросы, касающиеся семейно-демографической политики, роли женщин в современном обществе, социальной и экономической поддержки семей, прав детей и многие другие аспекты.

Токаев, форум, поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 14:49

Фото: Министерство культуры и информации

24 января стало известно о смене состава Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. 

Читайте также

&quot;Westoil Software&quot; работники совещание
"Призываем прислушаться к голосу разума": заявление от Westoil Software
Первый в Казахстане мультинациональный ансамбль песни и танца &quot;BIRLIK&quot; презентован в Астане
Первый в Казахстане мультинациональный ансамбль песни и танца "BIRLIK" презентован в Астане
Минобороны, сборы
В Алматы подвели итоги третьей Зимней юношеской спартакиады "Калкан-2024"
Айсулу Омарова
Министерство культуры и информации Балаева Аида Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматинцы снова почувствовали землетрясение
Алматинцы снова почувствовали землетрясение
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Новые квалификационные требования к школам, колледжам, духовным учебным заведениям утвердили в РК
Новые требования к школам, колледжам и духовным учебным заведениям вводят в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: