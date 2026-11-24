Токаев обновил состав Национальной комиссии по делам женщин и семейной политике
Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О внесении изменения в указ президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 56 "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
На сайте Акорды на 24 ноября 2026 года сказано:
"Внести в указ президента Казахстана от 1 февраля 2006 года №56 "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан" следующее изменение: состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным указом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу".
Состав
- Жексенбай Бибигуль Нургалиевна – заместитель председателя правления акционерного общества "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан" (по согласованию), председатель Комиссии.
- Имашева Снежанна Валерьевна – депутат Курултая Республики Казахстан, Уполномоченный по вопросам семьи в Республике Казахстан (по согласованию), заместитель председателя Комиссии.
- Макжанова Назгуль Сейткожиевна – предприниматель, внештатный советник акима города Астаны по гендерным вопросам (по согласованию), заместитель председателя Комиссии.
- Нурахметова Гаухар Сердалиевна – эксперт в области гендерной и семейной политики (по согласованию), секретарь Комиссии.
- Айтбаева Светлана Ермековна – заслуженный деятель культуры Казахстана, член Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города Астаны (по согласованию).
- Апенко Инна Сергеевна – предприниматель, вице-президент объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Ассоциация предпринимателей легкой промышленности Республики Казахстан" (по согласованию).
- Альтекова Нурсауле Абдикадировна – руководитель Управления по обеспечению деятельности республиканского Дома дружбы республиканского государственного учреждения "Қоғамдық келісім" (по согласованию).
- Байсакова Зульфия Мухамедбековна – депутат Курултая Республики Казахстан (по согласованию).
- Бекбасова Жанар Арыстанбековна – эксперт в области стратегических коммуникаций, общественных связей и международного сотрудничества, генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Turan Business Development" (по согласованию).
- Гребенникова Галина Александровна – эксперт в области планирования семьи, охраны здоровья подростков и молодежи, врач высшей категории, исполнительный директор общественного объединения "Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (KMПA)" (по согласованию).
- Жандай Сана Шайханкызы – предприниматель, член Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города Алматы (по согласованию).
- Жандосова Баян Айтбековна – председатель Шымкентского городского совета женщин – филиала общественного объединения "Республиканский совет женщин Казахстана" (по согласованию).
- Калтаева Ляззат Молдабековна – член Қазақстан Халық Кеңесі, общественный деятель, председатель общественного объединения "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырақ" (по согласованию).
- Қанай Гүлмира Әмірханқызы – вице-президент автономной организации образования "Назарбаев Университет" (по согласованию).
- Кожалы Тогжан Бакытжанкызы – общественный деятель, учредитель общественного благотворительного фонда "HAQ" (по согласованию).
- Миронюк Татьяна Александровна – исполнительный директор объединения юридических лиц в форме ассоциации "Национальная волонтерская сеть" (по согласованию).
- Мухажанова Раушан Муратхановна – предприниматель, учредитель товарищества с ограниченной ответственностью "Адал Ас trade" (по согласованию).
- Мукей Айгуль Адиятоллаевна – журналист, общественный деятель, телеведущая телеканала "Jibek Joly", ассоциированный профессор республиканского государственного учреждения "Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой" (по согласованию).
- Мырзабаев Ержан Куандыкович – семейный психолог (по согласованию).
- Негай Николай Анатольевич – врач-психиатр высшей категории, представитель Всемирной психиатрической ассоциации в странах Восточной Европы (по согласованию).
- Рыстина Индира Садыбековна – член правления – проректор некоммерческого акционерного общества "Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева" (по согласованию).
- Савицкая Татьяна Ивановна – психолог, медиатор, советник акима города Караганды по вопросам защиты прав детей и семьи, руководитель частного учреждения "Центр разрешения конфликтов "Диалог", президент Ассоциации профессиональных медиаторов (по согласованию).
- Сагынбаева Аяулым Зарлыкановна – руководитель Центра анализа и прогнозирования демографических процессов республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Информационно-вычислительный центр" Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию).
- Сабитова Алия Ормановна – социальный предприниматель, президент объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Ассоциация развития инклюзивного общества" (по согласованию).
- Смышляева Юлья Дмитриевна – директор общественного фонда Senim Qogamy, автор проекта "Академия для ответственных родителей" (по согласованию).
- Фазылжан Анар Муратовна – директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтұрсынұлы" (по согласованию).
- Хасенов Муслим Ханатович – международный эксперт по правовым вопросам, ассоциированный профессор акционерного общества "Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева" (по согласованию).
- Шиманская Полина Викторовна – журналист, эксперт в области PR и публичных выступлений (по согласованию).
- Шужеева Азиза Тимуровна – предприниматель, председатель правления некоммерческой организации "TechnoWomen Non-profit Organisation" (по согласованию).
- Искакова Жулдызай Амангельдиновна – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления некоммерческого акционерного общества "Казахстанский институт общественного развития", политолог (по согласованию).
Днем ранее, 23 ноября, Токаев создал экспертную группу по стратегическому развитию. Все подробности – тут.
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