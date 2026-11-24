Токаев обновил состав Национальной комиссии по делам женщин и семейной политике

Фото: Zakon.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О внесении изменения в указ президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 56 "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

На сайте Акорды на 24 ноября 2026 года сказано: "Внести в указ президента Казахстана от 1 февраля 2006 года №56 "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан" следующее изменение: состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным указом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу". Состав Жексенбай Бибигуль Нургалиевна – заместитель председателя правления акционерного общества "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан" (по согласованию), председатель Комиссии.

Имашева Снежанна Валерьевна – депутат Курултая Республики Казахстан, Уполномоченный по вопросам семьи в Республике Казахстан (по согласованию), заместитель председателя Комиссии.

Макжанова Назгуль Сейткожиевна – предприниматель, внештатный советник акима города Астаны по гендерным вопросам (по согласованию), заместитель председателя Комиссии.

Нурахметова Гаухар Сердалиевна – эксперт в области гендерной и семейной политики (по согласованию), секретарь Комиссии.

Айтбаева Светлана Ермековна – заслуженный деятель культуры Казахстана, член Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города Астаны (по согласованию).

Апенко Инна Сергеевна – предприниматель, вице-президент объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Ассоциация предпринимателей легкой промышленности Республики Казахстан" (по согласованию).

Альтекова Нурсауле Абдикадировна – руководитель Управления по обеспечению деятельности республиканского Дома дружбы республиканского государственного учреждения "Қоғамдық келісім" (по согласованию).

Байсакова Зульфия Мухамедбековна – депутат Курултая Республики Казахстан (по согласованию).

Бекбасова Жанар Арыстанбековна – эксперт в области стратегических коммуникаций, общественных связей и международного сотрудничества, генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Turan Business Development" (по согласованию).

Гребенникова Галина Александровна – эксперт в области планирования семьи, охраны здоровья подростков и молодежи, врач высшей категории, исполнительный директор общественного объединения "Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (KMПA)" (по согласованию).

Жандай Сана Шайханкызы – предприниматель, член Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города Алматы (по согласованию).

Жандосова Баян Айтбековна – председатель Шымкентского городского совета женщин – филиала общественного объединения "Республиканский совет женщин Казахстана" (по согласованию).

Калтаева Ляззат Молдабековна – член Қазақстан Халық Кеңесі, общественный деятель, председатель общественного объединения "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырақ" (по согласованию).

Қанай Гүлмира Әмірханқызы – вице-президент автономной организации образования "Назарбаев Университет" (по согласованию).

Кожалы Тогжан Бакытжанкызы – общественный деятель, учредитель общественного благотворительного фонда "HAQ" (по согласованию).

Миронюк Татьяна Александровна – исполнительный директор объединения юридических лиц в форме ассоциации "Национальная волонтерская сеть" (по согласованию).

Мухажанова Раушан Муратхановна – предприниматель, учредитель товарищества с ограниченной ответственностью "Адал Ас trade" (по согласованию).

Мукей Айгуль Адиятоллаевна – журналист, общественный деятель, телеведущая телеканала "Jibek Joly", ассоциированный профессор республиканского государственного учреждения "Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой" (по согласованию).

Мырзабаев Ержан Куандыкович – семейный психолог (по согласованию).

Негай Николай Анатольевич – врач-психиатр высшей категории, представитель Всемирной психиатрической ассоциации в странах Восточной Европы (по согласованию).

Рыстина Индира Садыбековна – член правления – проректор некоммерческого акционерного общества "Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева" (по согласованию).

Савицкая Татьяна Ивановна – психолог, медиатор, советник акима города Караганды по вопросам защиты прав детей и семьи, руководитель частного учреждения "Центр разрешения конфликтов "Диалог", президент Ассоциации профессиональных медиаторов (по согласованию).

Сагынбаева Аяулым Зарлыкановна – руководитель Центра анализа и прогнозирования демографических процессов республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Информационно-вычислительный центр" Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию).

Сабитова Алия Ормановна – социальный предприниматель, президент объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Ассоциация развития инклюзивного общества" (по согласованию).

Смышляева Юлья Дмитриевна – директор общественного фонда Senim Qogamy, автор проекта "Академия для ответственных родителей" (по согласованию).

Фазылжан Анар Муратовна – директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтұрсынұлы" (по согласованию).

Хасенов Муслим Ханатович – международный эксперт по правовым вопросам, ассоциированный профессор акционерного общества "Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева" (по согласованию).

Шиманская Полина Викторовна – журналист, эксперт в области PR и публичных выступлений (по согласованию).

Шужеева Азиза Тимуровна – предприниматель, председатель правления некоммерческой организации "TechnoWomen Non-profit Organisation" (по согласованию).

Искакова Жулдызай Амангельдиновна – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления некоммерческого акционерного общества "Казахстанский институт общественного развития", политолог (по согласованию). Днем ранее, 23 ноября, Токаев создал экспертную группу по стратегическому развитию. Все подробности – тут.



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