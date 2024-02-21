Нурлан Абдиров посетил Туркестанскую область

15-16 февраля председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров с рабочей поездкой посетил Туркестанскую область.

Глава Центризбиркома побывал в Отырарском районе, где провел встречу с молодыми избирателями и проверил работу территориальных избирательных комиссий области и района, а также проинспектировал ход подготовки к проведению выборов депутатов маслихатов вместо выбывших, назначенных на 31 марта 2024 года.



В поездке участвовали секретарь ЦИК Мухтар Ерман и ответственные сотрудники аппарата Центризбиркома.

В первый день визита Нурлан Абдиров провел встречу с молодыми избирателями Отырарского района. На встрече присутствовали 40 человек. В своем выступлении председатель ЦИК отметил масштабные изменения в избирательной системе в рамках конституционной реформы 2022 года, инициированной главой государства, и подробно разъяснил вопросы по переизбранию депутатов районных маслихатов.



На встрече Н. Абдиров акцентировал внимание на стратегических перспективах дальнейшего развития комиссии и определения таких ее элементов, как видение, миссия, ценности, принципы, цели, приоритеты. "Наша миссия – содействовать участию граждан в управлении государством посредством свободных выборов", – отметил он.

Кроме того, глава Центризбиркома остановился на итогах международной научно-практической конференции к 30-летию ЦИК, в рамках которой были изданы Комментарий к Конституционному закону "О выборах в РК", 2 том Информационного сборника о выборах и референдумах, проведенных с 2012 по 2023 годы, а также монография о развитии избирательной системы государства "Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан – 30 лет. Трансформация избирательной системы Республики Казахстан".





Фото: election.gov.kz

В рамках поездки по региону экземпляры данных изданий были переданы библиотекам Отырарского и Сауранского районов, Международного университета туризма и гостеприимства.





Фото: election.gov.kz

Затем молодые люди приняли активное участие в уже ставшем традиционным онлайн-анкетировании по актуальным вопросам электоральной сферы. Как показали результаты опроса, 91,2% молодых людей считают, что кандидат в президенты должен обязательно иметь стаж работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, 64,7% респондентов выразили мнение, что граждане, признанные судом виновными в совершении преступления и содержащиеся в местах лишения свободы, не должны обладать правом на голосование.





Фото: election.gov.kz

Большинство респондентов (60,7%) считают, что нужно ввести запрет на фотографирование (селфи) с заполненным бюллетенем на избирательных участках, по вопросам интернет-голосования 50% опрошенных допускают возможность манипуляций голосами избирателей, а еще 35,3% не доверяют электронным системам голосования, 79,4% респондентов считают традиционный бюллетень наиболее надежным способом голосования.



В ходе проведенной встречи с различными предложениями выступили житель села Абжаппар Жанболат, молодой, но уже известный поэт, член Союза писателей Казахстана Нургали Сергалиев. Присутствовавший на встрече Жасулан Кысмуратов отметив, что он является новым членом избирательной комиссии, внес свои конкретные предложения по подготовке списков избирателей.





Фото: election.gov.kz

В этот же день глава ЦИК встретился с членами территориальной избирательной комиссии Отырарского района, проверив их готовность к проведению довыборов в районный маслихат. Нурлан Абдиров ознакомился с работой ТИК и акцентировал внимание недавно приступивших к работе членов ТИК на профессионализме и ответственности.





Фото: election.gov.kz

Затем в поселке Маякум Отырарского района прошло ознакомление с работой нового состава окружной избирательной комиссии №7. Здесь прошла проверка готовности к проведению довыборов в районный маслихат.



В этот же день Нурлан Абдиров в г. Туркестан провел совещание с членами областной территориальной комиссии.





Фото: election.gov.kz

Второй день поездки начался встречей главы ЦИК с молодыми избирателями области, депутатами, представителями НПО и политических партий.





Фото: election.gov.kz

Мероприятие прошло в Международном университете туризма и гостеприимства, в нем приняли участие 80 человек. Все участники активно дискутировали по вопросам выборной тематики.



Со стороны молодежи были высказаны интересные мнения и заданы различные вопросы. Представитель партии "Respublica" Биназар Бейбит отметил важность введения 30% квоты для молодежи, женщин и лиц с инвалидностью, а также появления в бюллетене графы "против всех", которые стали возможны в рамках конституционной реформы 2022 года.





Фото: election.gov.kz

Он предложил рассмотреть возможность введения ответственности для избранных депутатов маслихатов и акимов в случае если они покидают свои должности в короткие сроки после избрания. В свою очередь, депутат маслихата Казыгуртского района Айбек Молдасапаров не согласился с бытующим в обществе мнением о том, что в некоторых случаях все члены участковых избирательных комиссий, расположенных в организациях образования, являются педагогами и с их стороны допускаются нарушения. Он отметил, что всего 1-2 члена в таких комиссиях являются педагогами, а остальные члены комиссии представляют другие сферы деятельности и предложил на постоянной основе повышать правовой и профессиональный уровень составов избиркомов всех уровней.





Фото: election.gov.kz

По результатам онлайн-анкетирования участников встречи по актуальным электоральным вопросам, подавляющее большинство (79%) респондентов считают, что кандидат в президенты должен обязательно иметь стаж работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, почти половина участников (47,9%) поддерживают мнение, что граждане, признанные судом виновными в совершении преступления и содержащиеся в местах лишения свободы, не должны обладать правом на голосование.





Фото: election.gov.kz

49,3% респондентов выступают за запрет на фотографирование (селфи) с заполненным бюллетенем на избирательных участках, по вопросам интернет-голосования 49,3% допускают возможность манипуляций голосами избирателей, 46,5% респондентов считают традиционный бюллетень наиболее надежным способом голосования.





Фото: election.gov.kz

16 февраля Нурлан Абдиров принял участие в семинаре "Теоретические и практические основы организации избирательного процесса в РК" для 170 членов территориальных и участковых избирательных комиссий, председателей территориальных избирательных комиссий Жамбылской, Кызылординской областей и города Шымкент. В ходе семинара заместитель заведующего отделом организации электорального обучения аппарата ЦИК РК Тусуп Рыспеков и главный эксперт отдела организации избирательного процесса Дастан Даулетияров ознакомили участников с основами развития электорального обучения и ролью территориальных избирательных комиссий в современной избирательной системе. Для участников семинара было организовано мероприятие, основанное на практических кейсах. Все участники семинара получили исчерпывающие ответы на свои вопросы.





Фото: election.gov.kz

В этот же день Нурлан Абдиров провел рабочее совещание с председателями ТИК Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей и г. Шымкент. На совещании председатели доложили о готовности к предстоящим 31 марта довыборам, обучению вновь избранных членов избирательных комиссий. Председатель ЦИК обратил внимание членов избирательных комиссий на необходимость проведения выборов в строгом соответствии с избирательным законодательством.



Также во второй день поездки Председатель Центризбиркома посетил село Шорнак, где провел встречу с членами Сауранской районной избирательной комиссии. В ходе поездки глава Центризбиркома посетил избирательный участок, где он обратил особое внимание на необходимость обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью и создание условий для работы наблюдателей.