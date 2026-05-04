ВОЗ сделала заявление касательно распространения нового хантавируса
Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые вызывают у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны.
Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высокий риск есть в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.
Как пишет Газета.ru, по словам Ханса Клюге, несмотря на то, что в некоторых случаях заболевание протекает тяжело, оно нелегко передается от человека к человеку.
"Риск для населения в целом остается низким. Нет необходимости в панике или ограничениях на поездки", – написал Клюге.
Накануне сообщалось, что минимум трех человек не стало на борту MV Hondius. Судно следовало из аргентинской Ушуайи в Кабо-Верде. Один случай заражения хантавирусом уже лабораторно подтвержден, еще пять человек проверяют.
