ВОЗ сделала заявление касательно распространения нового хантавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась насчет распространения хантавируса. Отдельный комментарий дал глава европейского офиса организации Ханс Клюге в соцсети X, сообщает Zakon.kz.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые вызывают у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны.

Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высокий риск есть в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.

Как пишет Газета.ru, по словам Ханса Клюге, несмотря на то, что в некоторых случаях заболевание протекает тяжело, оно нелегко передается от человека к человеку.

"Риск для населения в целом остается низким. Нет необходимости в панике или ограничениях на поездки", – написал Клюге.

Накануне сообщалось, что минимум трех человек не стало на борту MV Hondius . Судно следовало из аргентинской Ушуайи в Кабо-Верде. Один случай заражения хантавирусом уже лабораторно подтвержден, еще пять человек проверяют.

