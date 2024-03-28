Товарная биржа ЕТС заключила соглашение с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей

Между товарной биржей "Евразийская торговая система" и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей подписано соглашение о технологическом и маркетинговом сотрудничестве.

Документ подписан в рамках VIII Ежегодного международного форума "Биржевой товарный рынок – 2024" в Москве.

Таким образом, подписав договор, каждая из сторон стремится установить наиболее тесные взаимовыгодные и долгосрочные отношения, и не только друг с другом, но и между предпринимательскими структурами Казахстана и России. Соглашение позволит использовать новые формы сотрудничества в сфере биржевой торговли.

Речь идет о взаимодействии в области технологической и маркетинговой деятельности в целях обеспечения экономик сторон материально-техническими ресурсами, расширения географии и количества участников биржевых торгов, модернизации технологии биржевой торговли, способствования развитию организованных торгов товарами, проведения маркетинговых исследований по продвижению товаров, а также увеличения экономического потенциала товарного рынка ЕАЭС.

А основной задачей сотрудничества является укрепление репутации обеих сторон для большей лояльности потенциальных клиентов.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи

Как отметили в пресс-службе Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи: "Совместные усилия СПбМТСБ и ЕТС предполагают формирование единой информационной среды товарных рынков ЕАЭС и на ее основе ценовых индексов ключевых товаров, что позволит повысить эффективность работы как участников организованных торгов, так и экономик двух стран в целом".

"Взаимодействие бирж даст нам возможность стремиться к формированию сбалансированных, региональных, организованных рынков. Прежде всего это – нефтепродукты и другие социально значимые биржевые товары", – отметил председатель правления АО "Товарная биржа "Евразийская торговая система" Курмет Оразаев.

Отметим, международный форум "Биржевой товарный рынок – 2024" – уникальное событие на биржевом рынке, посвященное развитию биржевых (организованных) торгов в товарно-сырьевых отраслях.

За прошедшие годы форум приобрел статус открытой платформы для обсуждения наиболее актуальных вопросов биржевого товарного рынка и стал ведущей межотраслевой площадкой для общения регуляторов и участников торгов. Ежегодно в нем принимают участие около 800 представителей этих рынков в офлайн-формате, а также около 3 тыс. участников в онлайн. Форум проводится в Москве с 2015 года.

Партнерский материал.