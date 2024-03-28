Министры обороны Казахстана и Таджикистана провели двустороннюю встречу

В Астану прибыло военное представительство под руководством министра безопасности Таджикистана генерал-полковника Шерали Мирзо, сообщает Zakon.kz.

На входе руководитель оборонного ведомства Таджикистана в сопровождении роты почетного караула возложил венок к памятнику "Отан қорғаушылар".

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В Министерстве защиты РК состоялось совещание министров обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова и генерал-полковника Таджикистана Шерали Мирзо.

В расширенном формате обсудили нынешнее состояние отношений двух стран в военной сфере.

Фото: пресс-служба Минобороны РК