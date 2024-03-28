Министры обороны Казахстана и Таджикистана провели двустороннюю встречу
Фото: пресс-служба Минобороны РК
В Астану прибыло военное представительство под руководством министра безопасности Таджикистана генерал-полковника Шерали Мирзо, сообщает Zakon.kz.
На входе руководитель оборонного ведомства Таджикистана в сопровождении роты почетного караула возложил венок к памятнику "Отан қорғаушылар".
Фото: пресс-служба Минобороны РК
В Министерстве защиты РК состоялось совещание министров обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова и генерал-полковника Таджикистана Шерали Мирзо.
В расширенном формате обсудили нынешнее состояние отношений двух стран в военной сфере.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Программой визита предусмотрено посещение делегацией Национального университета обороны РК, а также объектов оборонно-промышленного комплекса Казахстана в городах Астана и Алматы.
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