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Евразийский банк передал еще 250 млн тенге на ликвидацию последствий паводков

Евразийский банк передал еще 250 млн тенге на ликвидацию последствий паводков, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 18:39 Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
Евразийский банк дополнительно направил 250 млн тенге в связи с серьезным масштабом паводков и их последствий для страны. Средства перечислены в Общественный фонд Костаная "Мейірімділік.Kst".

Ранее банк перечислил 200 млн тенге в Общественный фонд "Қамқор-Ақтобе 2024" для ликвидации последствий подтопления и поддержки пострадавших от стихии.

Точечный фокус на региональных фондах, куда в общей сложности передано 450 млн тенге, обусловлен стремлением банка максимально оперативно и эффективно обеспечить использование благотворительных средств с учетом местных потребностей.

Финансовая поддержка Евразийского банка поможет возместить ущерб в связи с гибелью скота, а также приобрести необходимую технику, включая плавательные средства, генераторы, хозяйственный инвентарь.

Требуется также обеспечивать питание и проживание эвакуированных жителей. Кроме того, выделенные средства предполагается направить на проведение взрывных работ и другие необходимые мероприятия по восстановлению инфраструктуры.

Помимо финансовой помощи, банк предоставляет жителям пострадавших регионов возможность отсрочки по оплате кредитов на 3 месяца.

В мобильном приложении Smartbank настроен онлайн-сервис для желающих внести свой вклад. Деньги можно перечислить в три фонда: Общественный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan, корпоративный фонд социального развития "Атырау" и Общественный фонд "Қамқор-Актобе 2024".

Для перевода пожертвования на один из этих счетов необходимо войти в приложение Smartbank, перейти в раздел "Платежи", а затем в "Благотворительные взносы" и выбрать один из этих фондов.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Партнерский материал.

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