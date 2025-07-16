Курсант Военного института погиб во время учебного прыжка с парашютом
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Актобе погиб курсант военного учебного заведения, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Военного института Сил воздушной обороны ВС РК, трагедия случилась 15 июля 2025 года в Актобе.
"При выполнении плановых учебно-тренировочных парашютных прыжков курсант Военного института Сил воздушной обороны получил травму, несовместимую с жизнью. Согласно предварительной информации, у военнослужащего во время прыжка не раскрылся парашют, что, предположительно, и стало причиной трагедии", – сообщили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств происшествия проводится расследование.
Командование Военного института и Сил воздушной обороны выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего курсанта. Им будет оказана вся необходимая помощь.
9 июля стало известно, что в Астане на территории военной авиационной базы в Астане военнослужащий получил ранение из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием.
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