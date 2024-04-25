Кризис стоимости жизни в Казахстане – вызов для маркетологов

19 апреля отечественные маркетологи собрались на Kazakhstan Marketing Conference 2024, чтобы обсудить возможности роста бизнеса в период турбулентности.

Как отметила на конференции Мадина Сейсенгалиева, представитель исследовательской компании Nielsen IQ, высокая инфляция в Казахстане накладывается на рост потребительских займов. Это притом, что 34% домохозяйств в Казахстане, по данным Нацбанка РК, имеют доход 150 000 тенге в месяц. Еще 30% имеют доход от 150 000 тенге до 300 000 тенге в месяц. 71% казахстанцев не имеют возможности для сбережений. Замеры в 4 квартале 2023 года показали, что 37% покупателей имеют ежемесячный платеж по кредиту в размере, превышающем 100 000 тенге.

Падающий потребительский спрос не позволяет бизнесу развиваться, что, конечно, плохо для экономики страны. В этих условиях, как отметили эксперты на конференции, резко возрастает роль директоров по маркетингу. Как отметила управляющий директор Группы компаний "Сентрас" Елена Афонина, СМО (Chief Marketing Officer) становится подобен многорукому Шиве – ему приходится брать на себя роль и стратега, и инноватора, и лидера, и аналитика, и коммуникатора, и посредника, и защитника бренда. Падающий рынок для профессиональных маркетологов – это не повод опускать руки. Наоборот – в такие моменты надо работать, засучив рукава. Согласно исследованию "Сентрас", 57% CMO планируют в 2024 году сделать ставку на запуск новых продуктов и услуг.

И, конечно, любой кризис выявляет своих героев. На Kazakhstan Marketing Conference состоялась церемония награждения ежегодной премией "The Best CMO". В тройку лучших маркетологов по итогам 2023 года вошли: Антон Сербин, директор по маркетингу Tele2/Altel; Жанар Махамбет, руководитель маркетинга Yandex Ads в СНГ; Юлиана Матьяш, директор отдела маркетинга KULIKOV. Победителей выявляло квалифицированное жюри, в состав которого вошли профессиональные лидеры мнений.

Маркетинговая отрасль в очередной раз доказала, что находится на передовой бизнеса. Любые технологические новшества быстро внедряются именно в этой сфере. Компания "Сентрас" презентовала инновационный подход к анализу бизнеса с использованием AI. Положенные в его основу принципы машинного обучения открывают новые горизонты для изучения рынка. Данияр Каженбаев, управляющий директор Группы компаний "Сентрас", показал, как работает анализ на примере ресторанов быстрого обслуживания, наиболее популярных в Казахстане: Krispy Kreme, Wendy’s, Hardee’s, Popeyes и KFC. В рамках проекта Centras Ranking были исследованы отзывы из социальных сетей и навигационных сервисов, таких как 2gis и Instagram. В результате был выведен рейтинг качества продукции, уровня сервиса и общей репутации бренда.

Kazakhstan Marketing Conference – это площадка, где собираются представители профессионального сообщества маркетологов для обмена опытом и решениями. Конференция в этом году собрала более 350 участников, среди которых представители самых крупных компаний: Forte Bank, NielsenIQ Kazakhstan, Yandex Ads, SAP, Home Credit Bank и многие другие. Также в рамках конференции впервые состоялся маркетинговый хакатон среди студентов вузов. В нем приняли участие выпускники университетов Нархоз, Almaty Management University, KIMEP University, Университет MNU (КАЗГЮУ). Молодые команды решали кейсы от компаний Coca-Cola, Popeyes, Kommesk, Astana Motors.

Kazakhstan Marketing Conference – это отличный шанс расширить свою сеть знакомств, получить много полезной информации, найти новые возможности для бизнеса, а также партнеров в индустрии.

Организаторы: Kazakhstan Growth Forum, Centras Group

Партнерский материал.