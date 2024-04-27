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Законодательство РК

Новую аллею открыли в Астане

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 18:36 Фото: пресс-служба КГД РК
28 апреля по улице Кенесары правобережья Астаны высадили саженцы, которые теперь пополнят зеленый фонд столицы, сообщает Zakon.kz.

В открытии аллеи приняли участие председатель КГД МФ РК Ж. Дуйсембиев, его заместители, а также руководители подразделений комитета.

Жандос Дуйсембиев отметил, что открытие аллеи стало началом череды событий, посвященных юбилею Комитета госдоходов.

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 18:36

Фото: пресс-служба КГД РК

Мероприятие проведено также в поддержку республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", в рамках которой коллектив Комитета государственных доходов также принял участие в городском субботнике.

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 18:36

Фото: пресс-служба КГД РК

Работниками были посажены молодые сосны в столичном парке "Көктал", которые будут не только радовать глаз жителей, но и способствовать очистке воздуха.

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 18:36

Фото: пресс-служба КГД РК

Республиканскую акцию активно поддерживают все территориальные органы государственных доходов.

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 18:36

Фото: пресс-служба КГД РК

Напомним, что 10 лет назад Постановлением правительства Республики Казахстан № 933 от 14 августа 2014 года был образован Комитет государственных доходов путем объединения органов налоговой службы, таможенной службы и службы экономических расследований.

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