Новую аллею открыли в Астане
В открытии аллеи приняли участие председатель КГД МФ РК Ж. Дуйсембиев, его заместители, а также руководители подразделений комитета.
Жандос Дуйсембиев отметил, что открытие аллеи стало началом череды событий, посвященных юбилею Комитета госдоходов.
Фото: пресс-служба КГД РК
Мероприятие проведено также в поддержку республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", в рамках которой коллектив Комитета государственных доходов также принял участие в городском субботнике.
Фото: пресс-служба КГД РК
Работниками были посажены молодые сосны в столичном парке "Көктал", которые будут не только радовать глаз жителей, но и способствовать очистке воздуха.
Фото: пресс-служба КГД РК
Республиканскую акцию активно поддерживают все территориальные органы государственных доходов.
Фото: пресс-служба КГД РК
Напомним, что 10 лет назад Постановлением правительства Республики Казахстан № 933 от 14 августа 2014 года был образован Комитет государственных доходов путем объединения органов налоговой службы, таможенной службы и службы экономических расследований.